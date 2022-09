France - Charente : une grotte exceptionnelle de l’âge du Bronze découverte lors d’un chantier

Une découverte exceptionnelle

Et l’une des plus marquante reste sans aucun doute celle du tombeau de Toutânkhamon, le 26 novembre 1922 dans la vallée des Rois par le désormais très célèbre archéologue Howard Carter. La France a également eu le droit à son petit moment de gloire avec la découverte de la grotte de Lascaux par quatre adolescents en 1940. Et cette situation aurait pu se produire une nouvelle fois en Charente et plus précisément dans la région de La Rochefoucauld.

Tout a commencé en hiver dernier lorsque des entrepreneurs commencent un chantier pour un rond-point. Mais alors que l’engin de chantier progresse pour creuser un trou, les travailleurs découvrent un trou d’environ un mètre et d’où s’échappe un air tiède comme le rapportent nos confrères de France 3.