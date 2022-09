Glossaire du greenwashing de l’agrobusiness

Le système alimentaire mondial est défaillant. Il est responsable d’un tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre et est le principal facteur à l’origine de l’effondrement de la biodiversité mondiale. Pendant ce temps, 1 personne sur 10 dans le monde se couche le ventre vide, tandis que des centaines de millions d’autres souffrent de diabète, d’obésité, de cancers et d’autres problèmes de santé causés par une alimentation malsaine. Le système alimentaire mondial est même un facteur majeur de l’émergence de nouvelles maladies et pandémies.

Depuis des décennies, les mouvements sociaux et les communautés luttent pour construire et maintenir des alternatives. Un grand nombre de ces mouvements en sont venus à revendiquer leur appartenance à un mouvement mondial pour la souveraineté alimentaire, dans lequel la production alimentaire est centrée sur les besoins et les cultures des communautés locales et sur la protection des environnements et des territoires locaux, et non sur les profits de lointaines multinationales. Ces pratiques agricoles de terrain s’appuient sur les connaissances que les communautés autochtones et agricoles ont développées au fil des générations et qui offrent des moyens concrets de faire face à la crise climatique. De nombreux mouvements qualifient ces pratiques d’« agroécologie ».

La souveraineté alimentaire et l’agroécologie représentent un défi majeur pour les intérêts des grandes entreprises de l’alimentation et de l’agrobusiness qui profitent du système alimentaire mondial actuel. Ces systèmes alimentaires nuisent aux profits des grandes entreprises. Ils n’utilisent pas les organismes génétiquement modifiés (OGM), les semences hybrides ou les intrants chimiques vendus par les multinationales de l’agrobusiness, et ne fournissent pas non plus les produits agroalimentaires uniformes qui approvisionnent les exploitations industrielles ou les usines de transformation des grandes sociétés agroalimentaires. À mesure que ces mouvements sociaux se sont renforcés et que la souveraineté alimentaire et l’agroécologie sont de plus en plus considérées comme des solutions nécessaires à la crise climatique, les grandes entreprises agroalimentaires et agro-industrielles ont intensifié leurs efforts pour les affaiblir.

L’une des principales tactiques utilisées par les grandes entreprises agroalimentaires et agro-industrielles est le greenwashing (aussi appelé « écoblanchiment »). Le greenwashing est une stratégie de marketing ou de publicité dans laquelle les entreprises reconnaissent l’existence de problèmes environnementaux, mais utilisent ensuite des informations fausses ou trompeuses pour donner l’impression qu’elles-mêmes et les produits qu’elles vendent apportent des solutions à ces problèmes. En consultant les sites web des multinationales agroalimentaires et agro-industrielles ou en parcourant leurs rapports annuels, on pourrait penser que leur mission est de lutter contre le changement climatique et de sauver la planète. Elles se disent déterminées à mettre fin à la déforestation, à résoudre la crise climatique, à enrayer la perte de biodiversité et à éradiquer la faim. Elles prétendent également défendre les droits humains, notamment ceux des peuples autochtones sur leurs terres et territoires. Et pourtant, elles continuent à vendre les mêmes produits et à promouvoir les mêmes modèles de production et de consommation alimentaires qui tuent la planète et détruisent le contrôle des populations sur leurs territoires et la biodiversité. De la même manière que les compagnies de combustibles fossiles, comme Shell et Exxon, ont utilisé le greenwashing pour donner l’impression qu’elles prenaient le changement climatique au sérieux, les multinationales alimentaires et agro-industrielles recourent à la même méthode pour semer la confusion dans l’esprit des gens et bloquer les actions qui mettraient en danger leurs profits.

Dans les pages qui suivent, nous essayons d’identifier et de démystifier certains des concepts clés du greenwashing et les fausses solutions que les grandes entreprises agroalimentaires et agro-industrielles utilisent pour faire échouer toute action efficace contre la crise climatique.

« Zéro émission nette »

Selon les Nations Unies, le concept « zéro émission nette » signifie que « les émissions de gaz à effet de serre (GES) sont réduites à un niveau aussi proche que possible de zéro, les émissions restantes présentes dans l’atmosphère étant réabsorbées ». En d’autres termes, réductions + absorptions = zéro émission de GES. En 2015, les gouvernements du monde entier ont convenu d’atteindre « zéro émission nette » d’ici 2050, et depuis lors, il y a eu une avalanche d’engagements « zéro net » de la part des gouvernements, ainsi que d’engagements volontaires « zéro net » de la part de grandes entreprises.

Le problème avec les engagements « zéro net » des entreprises, cependant, c’est qu’ils sont loin de correspondre à un véritable « zéro ». Les grandes entreprises utilisent simplement la formule du « zéro net » pour éviter une réduction conséquente de leurs émissions. Elles prétendent qu’elles n’ont pas à réduire leurs émissions, car elles peuvent les compenser par des projets qui absorbent le carbone de l’atmosphère en plantant des arbres, en protégeant les forêts ou en recourant à la géo-ingénierie. C’est une supercherie.

Par exemple, le plan « zéro net » de Nestlé consiste à augmenter ses ventes de produits alimentaires – à base de produits laitiers, de viande et d’autres produits agricoles fortement émetteurs – de deux tiers entre 2020 et 2030. Pour compenser ces émissions, Nestlé s’engage à planter des arbres et à protéger des forêts. Mais pour ce faire, l’entreprise aura besoin de plus de 4 millions d’hectares de terres chaque année pour planter des arbres ou délimiter des zones de conservation, soit une superficie supérieure à celle de son pays d’origine, la Suisse. Ces chiffres n’ont pas de sens, et Nestlé n’est qu’une des centaines d’entreprises qui envisagent de planter des arbres pour compenser leurs émissions.

La seule façon d’arriver véritablement à zéro d’ici 2050 est d’éliminer toutes les émissions de gaz à effet de serre, sauf les plus essentielles. Les émissions de Nestlé et d’autres multinationales agroalimentaires et agro-industrielles ne sont pas essentielles. Il existe des systèmes alimentaires alternatifs faiblement émetteurs qui peuvent nourrir le monde sans elles.

Compensations carbone

Les compensations carbone sont un mécanisme par lequel un gouvernement ou une entreprise achète des crédits générés par des projets qui évitent, réduisent ou éliminent des gaz à effet de serre (GES) pour compenser ses propres émissions. Ce qui s’échange sur les marchés du carbone, ce sont essentiellement des permis de polluer.

Dans certains pays, comme le Royaume-Uni, la Chine, la Nouvelle-Zélande ou la République de Corée, il existe des réglementations qui obligent les entreprises à éliminer progressivement leurs émissions de gaz à effet de serre, mais leur permettent de vendre ou d’acheter des « droits » ou des crédits à d’autres entreprises pour compenser les émissions excédant le maximum autorisé. Il s’agit de marchés carbone obligatoires également appelés systèmes d’échange de quotas d’émission (SEQE). Cependant, la plupart des projets de compensation carbone vendent des crédits sur des marchés volontaires où les critères sont plus souples et les prix des crédits carbone sont près de dix fois inférieurs. Bien que ces crédits ne puissent pas (encore) être utilisés pour les réductions d’émissions officielles de chaque pays, ils ont pour effet de réduire la valeur des crédits sur les marchés obligatoires et servent à des fins de relations publiques pour les entreprises qui prétendent compenser leurs émissions. La demande augmente sur les marchés volontaires parce que les engagements « zéro net » des entreprises s’appuient fortement sur les compensations comme moyen d’éviter des réductions directes de leurs émissions. En 2021, les compensations provenant des forêts et des terres ont augmenté de 159 %, et représentent un tiers du total des crédits.

Il existe aujourd’hui tout un secteur d’entreprises, de consultants et d’ONG qui travaillent pour générer des compensations par le biais de programmes tels que des plantations d’arbres à grande échelle ou des programmes agricoles qui prétendent restaurer le carbone dans les sols. Ces programmes ne sont régis par aucune norme ou mesure établie et rigoureuse, et le secteur des compensations carbone est gangrené par de nombreux cas d’arnaques et de calculs biaisés. De plus, les projets sont souvent situés dans les zones rurales des pays du Sud, où le coût des projets et le prix du carbone sont plus bas, ce qui a des répercussions sur l’accès des populations locales aux terres, à l’eau et aux forêts. Pourtant, les communautés locales participant à des projets de compensation reçoivent parfois une part infime de la valeur des crédits carbone vendus, voire aucune compensation. Cet accaparement des terres dans les pays du Sud destiné à la compensation massive des émissions a été qualifié de colonialisme du carbone.

Solutions fondées sur la nature

Le terme « solutions fondées sur la nature » (SFN) a été initialement inventé par de grandes ONG de conservation pour les aider à lever des fonds en mettant l’accent sur les multiples avantages offerts par les forêts préservées. De nos jours, il est principalement utilisé par les multinationales et les États pour promouvoir les compensations carboneafin de respecter leurs engagements « zéro net ». Parmi les principaux prédécesseurs des SFN figurent des projets pilotes financés par la Banque mondiale pour estimer la valeur monétaire des services écosystémiques et proposer des solutions basées sur le marché pour conserver la biodiversité et lutter contre le changement climatique. Selon ce discours, la « nature », sous la forme de forêts protégées, de zones humides, d’océans et même de terres agricoles et de plantations d’arbres, peut être exploitée pour éliminer 37 % du total des émissions de GES qui se sont accumulées dans l’atmosphère. Et les entreprises affirment que ces absorptions peuvent être quantifiées et leur être vendues afin qu’elles puissent continuer à polluer. Après l’adoption de la première définition officielle – et extrêmement large – des SFN par l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement, un large éventail d’activités relève désormais de cette catégorie.

Déjà, la demande liée à ces « solutions fondées sur la nature » suscite un empressement à délimiter et enclore de vastes étendues de terres. Le géant pétrolier français Total, par exemple, est en train de mettre en place une exploitation forestière de 40 000 ha sur des terres habitées par des populations autochtones pygmées en République du Congo pour verdir son image et compenser un projet d’exploration pétrolière écologiquement désastreux. D’autres multinationales énergétiques européennes, Eni et Shell, devront chacune délimiter des zones et planter des arbres sur plus de 8 millions d’hectares chaque année pour compenser les émissions de combustibles fossiles qu’elles prévoient de maintenir jusqu’en 2050. D’autres projets de compensation de type « solutions fondées sur la nature » poursuivis par ces sociétés et d’autres visent à créer des puits de carbone dans de vastes zones de terres agricoles grâce à des programmes d’agriculture carbone.

Les « solutions fondées sur la nature » sont décrites à juste titre comme des « spoliations fondées sur la nature » en raison des accaparements massifs de terres et de forêts communautaires qu’elles entraînent, en particulier dans les pays du Sud. Mais elles reposent aussi fondamentalement sur une supercherie. Elles supposent que les émissions provenant de la combustion de combustibles fossiles peuvent être absorbées en permanence en quantités égales dans les forêts, les sols et les océans. Cette fausse équation est largement rejetée par les climatologues.

