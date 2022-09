« Ils » se préparent définitivement. Et vous ?

Les personnes ultra-riches sont parmi les meilleurs préparateurs du monde entier. Je me rends compte que cette affirmation peut sembler étrange à beaucoup d’entre vous, mais c’est en fait la vérité. L’élite est parfaitement consciente que nous sommes au bord d’un effondrement sociétal total, et nombre d’entre eux consacrent d’énormes quantités de temps, d’argent et d’énergie à se préparer aux temps extrêmement difficiles qui approchent à grands pas. Dans certains cas, des individus ultra-riches déboursent des montagnes d’argent pour s’offrir de luxueux bunkers souterrains au milieu de nulle part. Dans d’autres cas, des élitistes achètent la citoyenneté de pays étrangers lointains qu’ils pensent être sûrs.

Nous parlons ici de certaines des personnes les plus intelligentes et les plus riches de notre société, et elles sont tellement effrayées par ce qui se prépare qu’elles sont devenues absolument obsédées par l’idée d’essayer de se sauver.

Nombre de ces personnes sont arrivées là où elles sont aujourd’hui en gardant une longueur d’avance sur les autres. C’est pourquoi il est si alarmant que 2 150 dirigeants d’entreprise aient vendu des actions de leur propre société au cours du seul mois d’août. Savent-ils quelque chose que le reste d’entre nous ne sait pas ?

Bien sûr, lorsque les choses commencent à se gâter, de nombreux membres de l’élite n’ont pas l’intention de rester dans les parages pour voir ce qui se passe. Ce qui suit est tiré d’un article du Guardian intitulé « Les ‘survivalistes’ super-riches qui prévoient de se protéger de l’apocalypse »…

Beaucoup de ceux qui recherchent sérieusement un refuge sûr font simplement appel à l’une des nombreuses sociétés de construction de préparateurs pour enterrer un bunker préfabriqué en acier quelque part sur l’une de leurs propriétés existantes. Rising S Company, au Texas, construit et installe des bunkers et des abris contre les tornades à partir de 40 000 dollars pour une planque d’urgence de 2,5 mètres sur 3 mètres, jusqu’à la série de luxe « Aristocrat » à8,3 millions de dollars, avec piscine et piste de bowling. À l’origine, l’entreprise s’adressait aux familles à la recherche d’abris temporaires contre les tempêtes, avant de se lancer dans l’apocalypse à long terme. Le logo de l’entreprise, avec ses trois crucifix, suggère que ses services s’adressent davantage aux évangélistes chrétiens de l’Amérique rouge qu’aux milliardaires de la technologie qui s’imaginent des scénarios de science-fiction. Il y a quelque chose de beaucoup plus fantaisiste dans les installations dans lesquelles la plupart des milliardaires – ou, plus exactement, des aspirants milliardaires – investissent réellement. Une société appelée Vivos vend des appartements souterrains de luxe dans des entrepôts de munitions de la guerre froide, des silos à missiles et d’autres lieux fortifiés du monde entier. Tels des complexes miniatures du Club Med, ils offrent des suites privées pour les particuliers ou les familles, et des espaces communs plus vastes avec piscines, jeux, films et restaurants. Les abris des ultra-élites, comme l’Oppidum en République tchèque, prétendent s’adresser à la classe des milliardaires et accordent plus d’attention à la santé psychologique à long terme des résidents. Ils proposent des imitations de la lumière naturelle, comme une piscine avec une zone de jardin ensoleillée simulée, une cave à vin et d’autres commodités pour que les riches se sentent chez eux.

Bien sûr, la grande majorité d’entre nous n’a pas beaucoup d’argent à dépenser pour un bunker souterrain géant.

Mais pour ceux qui peuvent se le permettre, je ne peux certainement pas leur reprocher de vouloir en avoir un.

Les choses vont vraiment sentir le roussi dans les années à venir.

D’autres individus ultra-riches dépensent de l’argent pour des « passeports dorés » qui leur accordent la citoyenneté d’un second pays…

Des libéraux pleins aux as déboursent des millions de dollars pour des « passeports dorés » parce qu’ils ont peur d’une guerre civile menée par Trump en 2024, ont révélé des avocats spécialisés dans l’immigration. Les riches wokes dépensent des sommes énormes pour obtenir des visas qui leur permettent de s’échapper vers des pays comme l’Autriche, la Turquie, la Jordanie et les Caraïbes, selon les avocats qui gèrent les processus. Les consultants affirment avoir constaté un pic massif d’intérêt pour les demandes de citoyenneté d’un second pays au cours des dernières années.

En théorie, un tel plan semble bon.

Si les choses se gâtent aux États-Unis, il suffit de sauter dans un avion privé et de se rendre dans un pays paisible de l’autre côté de la planète.

Mais que se passe-t-il si nous sommes confrontés à des urgences qui sont vraiment de nature mondiale ?

Dans ce cas, un tel plan pourrait ne pas fonctionner aussi bien.

Si vous souhaitez obtenir un « passeport doré » à l’avenir, vous devriez commencer à économiser votre argent, car ils ne sont pas bon marché…

Le coût de l’acquisition de la citoyenneté va de six chiffres à plusieurs millions de dollars. Certaines îles de l’Atlantique sont finalement abordables, tandis que les pays européens chics vous coûteront un joli penny.

Malheureusement, la grande majorité de la population ne peut tout simplement pas se permettre de faire grand-chose pour se préparer aux temps difficiles qui s’annoncent, car la plupart des gens arrivent tout juste à s’en sortir.

En fait, de nombreux Américains qui travaillent aussi dur qu’ils le peuvent « ne gagnent pas assez pour couvrir un budget familial de base »…

Plus d’un tiers des familles américaines qui travaillent à temps plein toute l’année ne gagnent pas assez pour couvrir un budget familial de base, selon un récent rapport de chercheurs du programme diversitydatakids.org de l’université Brandeis à l’Institute for Child, Youth and Family Policy. La situation est encore plus désastreuse pour les familles noires et hispaniques, selon le rapport. Plus de la moitié d’entre elles ne peuvent pas subvenir à leurs besoins essentiels, contre 25 % des familles blanches et 23 % des familles asiatiques et insulaires du Pacifique. Les inégalités persistent même en tenant compte de l’éducation et de la profession.

J’ai été stupéfait lorsque j’ai pris connaissance de ces chiffres pour la première fois.

Et les choses vont particulièrement mal pour les familles considérées comme « à faible revenu »…

Pour les familles à faible revenu – celles dont le revenu est inférieur à 200 % de la mesure supplémentaire de pauvreté, soit 52 492 $ pour deux adultes et deux enfants apparentés en 2020, c’est – 77 % qui ne peuvent pas payer les factures malgré un travail à temps plein. En 2020, plus d’un quart de la population, soit 89,7 millions de personnes, sera considéré comme ayant un faible revenu selon le Population Reference Bureau, un organisme sans but lucratif qui recueille des statistiques pour la recherche sur la santé et la structure des populations.

Il y a tellement de gens qui essaient juste de survivre au jour le jour.

Dans un article que j’ai publié il y a quelques jours, j’ai mentionné le fait qu’environ 20 millions de ménages aux États-Unis sont actuellement en retard sur leurs factures de services publics.

Si vous ne pouvez même pas payer votre facture d’électricité, il est évident que vous n’avez pas d’argent pour vous préparer.

Les enquêtes successives ont montré que plus de la moitié du pays vit au jour le jour, ce qui signifie que la majorité de la population ne dispose tout simplement pas des ressources nécessaires pour se préparer correctement à ce qui nous attend.

Mais l’élite a plus d’argent qu’elle ne sait qu’en faire, et elle dépense beaucoup pour s’assurer de survivre quoi qu’il arrive.

Si vous avez les ressources nécessaires, je vous encourage à travailler fébrilement pour vous préparer avant que la fenêtre d’opportunité dont nous disposons actuellement ne se referme complètement.

Traduction de The End of the American Dream par Aube Digitale