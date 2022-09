Iran, la colère gronde

Emotion et colère en Iran . Une jeune femme de 22 ans est morte à l'hôpital à l'issue de sa garde à vue. Elle avait été arrêtée par la police des moeurs pour un voile qui ne couvrait pas assez les cheveux. Elle a vraisemblablement été tabassée. La rue gronde depuis. Des femmes ont brûlé leurs foulards, encouragées par des hommes à l'unisson de ce ras-le-bol d'un régime de terreur installé par les mollahs depuis des décennies. Les autorités ont mollement promis une enquête sur les circonstances de la mort de Massa Amini , en écartant d'emblée la responsabilité de sa police.

La police religieuse règne en Iran sur les moeurs, dans l'espace public et jusque dans les maisons. La population éduquée et connectée qui veut se réunir en mixité et en liberté parvient tant bien que mal à déjouer les descentes de cette police reconnaissable à ses camionnettes vertes. Mais la pression s'est encore accrue depuis l'élection en 2021 d' Ebrahim Raïssi qui affiche un bilan économique calamiteux . La crise est profonde dans un pays où le chômage concerne 20 % de la population, officiellement, mais monte probablement à 40 %. Le régime des mollahs n'a que son autoritarisme sur les moeurs à proclamer comme réussite.

Universités en ébullition



Diplômées, éduquées et potentiellement autonomes, les femmes sont donc le talon d'Achille du régime islamique d'Iran. Le pays qu'il dirige a peu à voir avec celui qui a porté l'ayatollah Khomeini au pouvoir. Les tensions existent à l'intérieur du pouvoir même entre les différents conservatismes qui l'animent. Il va y avoir nécessité pour lui de trouver des solutions en interne pour sauver un régime moribond dans un pays en pleine asphyxie. La peur et le mensonge sur lesquels il s'appuie ne passent plus. Alors que les universités bouillonnent, le régime n'est plus invulnérable et ce qui le menace n'est pas un quelconque impérialisme mais vient de l'intérieur.



La Story est un podcast des « Echos » présenté par Pierrick Fay. Cet épisode a été enregistré en septembre 2022.

Michèle Warnet