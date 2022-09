L’UE gaspille plus de nourriture qu’elle n’en importe

Selon le rapport de l’organisation environnementale Feedback EU « No Time to Waste », l’UE gaspille 153,5 millions de tonnes de nourriture chaque année, alors qu’elle importait , en 2021, 138 millions de tonnes de produits agricoles.

◆ Un gaspillage considérable

Le gaspillage alimentaire coûte aux entreprises et aux ménages de l’UE environ 143 milliards d’euros par an et représente au moins 6 % des émissions totales de gaz à effet de serre de l’UE, indique le rapport de l’organisation Feedback EU, publié vendredi 16 septembre. Il estime que 20 % de la production alimentaire de l’UE est actuellement gaspillée . Réduire de moitié le gaspillage alimentaire dans l’UE d’ici 2030 permettrait d’économiser 4,7 millions d’hectares de terres agricoles. Dans un contexte d’augmentation du coût de la vie, ce rapport passe mal pour de nombreuses ONG.

◆ Un besoin d’agir

En réponse à ce scandale, un mouvement international composé de 43 organisations issues de 20 pays de l’UE a publié une déclaration commune appelant l’UE à introduire des objectifs juridiquement contraignants pour les États membres afin de réduire de 50 % le gaspillage alimentaire de l’UE, de la ferme à la table, d’ici 2030, dans le cadre des rapports actuels, et à examiner l’extension des rapports pour couvrir tous les déchets alimentaires à la ferme. Parmi les signataires, on retrouve, entre autres, les ONG Feedback EU, le Bureau européen de l’environnement et Zero Waste Europe.

La Commission devrait faire une proposition d’objectifs juridiquement contraignants pour les États membres de l’UE cette année, avec une adoption formelle d’ici 2023. Si elle est adoptée, il s’agira de la première législation de ce type au monde.

Image principale par Feedback EU