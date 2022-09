La Grèce déploie des véhicules blindés vers les îles démilitarisées en mer Égée

Des blindés US sont déployés par la Grèce vers les îles démilitarisées en mer Égée.

Des images montrent le déploiement illégal par la Grèce de véhicules blindés sur les îles de la mer Égée, a signalé Anadolu.

Des drones de l’armée turque ont filmé des navires de débarquement grecs transportant des véhicules militaires fournis par les États-Unis à des îles à statut non militaire, précise l’agence de presse turque.

Selon des sources de sécurité, les drones des forces armées turques effectuant une mission de vol au-dessus de la mer Égée ont enregistré deux navires de débarquement grecs en route vers Midilli (Lesbos) et Sisam (Samos).

Il a été révélé que les navires transportaient 23 véhicules blindés tactiques à roues vers Midilli et 18 vers Sisam, les îles à statut non militaire. Les véhicules blindés faisaient partie de ceux envoyés par les États-Unis au port d’Alexandroupolis (Dedeagac) en Grèce.

Selon les services turcs, les actions grecques des 18 et 21 septembre sont une preuve claire de sa militarisation continue des îles proches de Türkiye et de la violation de leur statut non militaire.

Les actes d’Athènes contre le droit international et l’esprit d’alliance malgré les appels au dialogue et aux relations de bon voisinage sont « inacceptables », ont déclaré des sources de sécurité de la Türkiye.

source : Observateur Continental