L’armée américaine vient de dire à ses propres soldats d’utiliser des coupons alimentaires pour nourrir leurs familles pendant cette période de forte inflation, causée par l’analyse économique erronée du régime Biden, associée aux confinements du COVID-19 de l’establishment et à la guerre en Ukraine.

C’est pourquoi la liste complète des plus de 15 milliards de dollars d’aide envoyés à l’Ukraine par le gouvernement américain risque de frapper plus fort au plexus solaire.

Selon le Département américain de la Défense, il y a eu un énorme montant de 15,8 milliards de dollars « en assistance de sécurité à l’Ukraine depuis le début de l’administration Biden, y compris plus de 15,1 milliards de dollars depuis le début de l’invasion brutale et non provoquée de la Russie le 24 février ».

Voici une liste de tous vos équipements financés par les contribuables qui ont été déversés dans le pays le plus corrompu d’Europe :