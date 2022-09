Le Pentagone admet avoir aidé les forces ukrainiennes à couler des navires de guerre russes

Le Pentagone vient d’admettre que des militaires américains forment et supervisent directement des missions ukrainiennes visant à couler des navires de guerre russes en mer Noire. Cet aveu stupéfiant intervient quelques mois après le naufrage, le 14 avril, du croiseur à missiles guidés Moskva, navire amiral de la Russie en mer Noire, qui transportait un équipage de 510 personnes. Ce n’était rien de moins qu’un coup désastreux et humiliant pour la marine russe, et il a été confirmé par la suite qu’une paire de missiles Neptune l’avait détruit. Il a également été révélé par la suite que, dans ce cas précis, les forces ukrainiennes avaient reçu l’aide des services de renseignement américains.

Mais le Pentagone vient de révéler que dans les attaques plus récentes contre des navires de guerre russes, le rôle des États-Unis est encore plus important que ce qui avait été admis précédemment : « Les forces ukrainiennes qui ont coulé un navire de guerre russe avec des missiles Harpoon en juin se sont entraînées aux États-Unis, selon le principal acheteur d’armes du Pentagone, Bill LaPlante », selon un nouveau rapport de Defense One.

« LaPlante a déclaré que les forces ukrainiennes se sont entraînées aux États-Unis pendant le week-end du Memorial Day, fin mai. Les Harpoon ont été modifiés pour être tirés depuis l’arrière de camions à plateau, a-t-il dit. »

Peu après la publication de ce rapport qui a fait l’effet d’une bombe, le Pentagone a cherché à revenir sur les détails concernant l’entraînement des Ukrainiens aux États-Unis, et la « clarification » maladroite suivante a été jointe en haut de l’article : Clarification : Un porte-parole du Pentagone a déclaré que Bill LaPlante ne voulait pas dire que les Ukrainiens étaient formés aux États-Unis.

Mais voici exactement ce que LaPlante a révélé dans des commentaires faits devant un public de participants à la conférence, tels qu’enregistrés par des journalistes couvrant le Pentagone :

Ce détail clé de la frappe et quelques autres ont été révélés mercredi par Bill LaPlante, sous-secrétaire à la défense pour l’acquisition et le soutien, lors d’une conférence organisée par Defense News près du Pentagone. LaPlante a déclaré que les États-Unis « ont amené les Ukrainiens à s’entraîner sur [le Harpoon] pendant le week-end du Memorial Day, dans notre pays, pendant le week-end du Memorial Day ».

La « correction » rapide prétendant que le haut fonctionnaire s’est mal exprimé est certainement curieuse et même douteuse, étant donné que les gros titres des médias ont déjà longuement détaillé les programmes d’entraînement des troupes ukrainiennes se déroulant dans le Midwest américain.

Oups : Une « clarification » maladroite par rapport aux propos sans ambiguïté tenus par le responsable du Pentagone plus tôt dans la journée.