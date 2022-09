Le plus grand hedge fund au monde prédit une chute de 20 % des actions

Suivi par les traders de toute la planète, Ray Dalio, le fondateur du hedge fund Bridgewater, estime que la Réserve fédérale va encore devoir doubler ses taux pour lutter contre l'inflation. La récession aux Etats-Unis et la hausse des prix exposent selon lui Wall Street à une nouvelle chute de 20 %, à l'impact mondial.

Après la crise du Covid et la guerre en Ukraine, l'envolée de l'inflation est maintenant le risque numéro 1 pour les marchés, selon Bridgewater, le plus grand hedge fund au monde. Les traders et les gérants, dont certains redoutent un krach boursier , vont devoir apprendre à vivre avec la nouvelle réalité d'une inflation élevée. « L'inflation va rester nettement au-dessus de ce que les gens et la Fed (la banque centrale américaine) souhaitent, les taux d'intérêt vont augmenter et les marchés baisser », a estimé sur LinkedIn, Ray Dalio, fondateur de Bridgewater et codirecteur des investissements.

