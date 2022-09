Les Macron en baskets (570 euros la paire) pour se recueillir sur le cercueil d'Elizabeth II

Le look choisi par le couple pour ce moment de recueillement dans les rues de Londres détonne et a particulièrement retenu l’attention. Notamment dans les médias britanniques. Le Daily Mail a ainsi décrit les looks d’Emmanuel et Brigitte: “Monsieur Macron, qui est rarement vu sans son habituel costume bleu, a été aperçu avec un ensemble plus décontracté composé d’une veste bleu très foncé, un pantalon couleur charbon et des baskets noires, comme sa femme qui a choisi un look similaire”, écrit le média.