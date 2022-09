Les USA ont mené des recherches sur des patients des hôpitaux psychiatriques en Ukraine

"Craignant une réaction américaine et la menace de sanctions, de nombreux pays se sont abstenus de participer à la réunion, à la suite de quoi seuls 89 pays sur 184 États membres de la CABT y ont participé. Seules 43 délégations ont pris la parole lors de l'événement, dont plus de la moitié (22 États) soit "ont soutenu la position russe, soit ont adopté une position neutre. 21 États, dont l'Ukraine, les États-Unis et la plupart de leurs alliés de l'Otan, s’y sont opposés, mais même parmi eux, il n'y avait pas d'unanimité", a souligné le ministère.