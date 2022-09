Mobilisation partielle : Les compagnies aériennes russes sommées de cesser de vendre des billets aux hommes russes âgés de 18 à 65 ans

Le Moscow Times rapporte que « les vols de Moscou vers les capitales de Géorgie, de Turquie et d’Arménie – qui ne requièrent pas de visa pour les Russes – pour le 21 septembre étaient indisponibles quelques minutes après l’annonce de Poutine, selon le principal site Internet russe de planification de voyage aviasales.ru. »

On ne sait pas encore exactement qui sera appelé, mais l’armée russe se targue d’avoir accès à quelque 25 millions de réservistes au total.

« À midi, heure de Moscou, les vols directs de Moscou vers l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan, l’Ouzbékistan et le Kirghizstan n’apparaissaient plus sur le site web », poursuit le Moscow Times.

Quelques heures après ces premiers rapports locaux, des sites de surveillance des voyages aériens ont indiqué que les compagnies aériennes nationales russes avaient interrompu toute vente de billets à l’étranger aux hommes russes âgés de 18 à 65 ans ; toutefois, ceux-ci peuvent, semble-t-il, bénéficier d’une dérogation du ministère de la défense.

Les frontières terrestres, en particulier avec la Géorgie au sud et la Finlande à l’ouest, ont également connu un regain d’activité signalé…

L’entreprise publique Aeroflot a rapidement épuisé tous les billets à destination d’Istanbul – une destination de vacances populaire de longue date pour les Russes – pour au moins les trois prochains jours, d’après ce qu’indique son site web. Il n’y a plus de places non plus pour Erevan, en Arménie, pour le week-end.

La tentative soudaine de certains d’échapper à la mobilisation du ministère de la défense a également entraîné une flambée des prix des billets, comme l’indique un rapport en provenance de Serbie : « Les billets pour les vols Moscou-Belgrade assurés par Air Serbia, le seul transporteur européen, après Turkish Airlines, à maintenir des vols vers la Russie malgré l’embargo sur les vols de l’Union européenne, sont épuisés pour les prochains jours. »