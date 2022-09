Panique à Berlin : Les entreprises allemandes s’arrêtent massivement car les prix de l’énergie sont trop élevés

Nous sommes gérés par des bras cassés.

Nous sommes dirigés par des imbéciles de la pire espèce qui ne voient les problèmes qu’une fois la tête dedans.

C’est assez désespérant.

En France, nos mamamouchis gouvernementaux pensent que tout va bien puisque les énarques ont pondu une usine à gaz (sans gaz russe) permettant à certaines entreprises d’obtenir une aide en cas de facture énergétique trop importante. Le petit problème c’est que cette aide, n’est pas à la hauteur de la… hausse des prix de l’énergie.

Je relaie ici cette petite vidéo sur une PME de chez nous qui fonce dans le mur en raison des factures énergétiques. Peu importe le cas particulier de cette société. C’est un problème qui est général et qui touche également tous les établissements scolaires privés par exemple dont la facture de chauffage n’est pas payée par l’État mais par les parents au travers des frais de scolarité. Cela va toucher toutes les piscines, les salles de sport et les gymnases. Les commerces, les restaurants et toutes les industries agroalimentaires.

Les factures sont en France pour le moment multipliées par 2 ou 3.

Pour le moment.

En Allemagne les hausses sont tellement importantes que c’est toute l’industrie germanique qui est en train de s’éteindre, ce qui alarme à juste titre le ministre allemand de l’économie qui tire le signal d’alarme, mais dans le vide et la poignée semble lui être restée dans la main.

Nous allons droit dans le mur.

Nous courrons vers une catastrophe économique et industrielle jamais vue.

« Le ministre allemand de l’Économie, Robert Habeck, tire la sonnette d’alarme alors que les entreprises locales ont « complètement arrêté la production » en raison des prix exorbitants du gaz et de l’électricité. « Les entreprises vivent une véritable angoisse », a-t-il déclaré ».

Il y a la disponibilité et le prix !

Dans toute chose économique vous avez deux paramètres. La disponibilité et le prix.

Ce n’est pas parce que nous avons encore du gaz et de l’électricité que nous n’avons pas un problème majeur sur les prix !

Lorsque l’on se focalise sur la disponibilité et les risques de pénurie (bien réels) on oublie souvent la dimension tarifaire du problème.

Les prix de l’énergie sont tellement élevés que bientôt la moitié des entreprises européennes ne pourra plus tourner parce que ces hausses des coûts de production ne peuvent pas être répercutées sur les clients finaux, ou alors l’inflation sera rapidement à deux chiffres et dépassera très vite les 20% comme c’est le cas déjà dans les pays Baltes qui font partis, je le rappelle de la zone euro.

L’économie allemande s’éteint. Les usines allemandes sont à l’arrêt et ce n’est pas une bonne nouvelle.

De Paris à Berlin, c’est le temps des gestionnaires à la pimpin. Même mes poules feraient mieux !

source : Insolentiae