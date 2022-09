Pass énergétique - Forum de Davos : Président du groupe Alibaba, ancien vice-président de Goldman Sachs, J.M Evans vante son outil de suivi de l’empreinte carbone individuelle

Selon le thème de la session du 24 mai 2022, les organisateurs du Forum économique mondial s’inquiètent du trop grand nombre d’habitants sur la planète : « D’ici 2030, la classe mondiale des consommateurs dépassera les 5 milliards de personnes et les dépenses devraient atteindre près de 100 000 milliards de dollars. Quels nouveaux modèles commerciaux, politiques et incitations sont nécessaires pour faire progresser la consommation de manière responsable et inclusive ? »

Pour répondre aux milliardaires qui veulent inciter les populations — ou les obliger — à consommer selon une norme, le président du groupe Alibaba et ancien vice-président de la banque Goldman Sachs, John Michael Evans, se vante au Forum économique mondial du développement d’un outil de suivi de l’empreinte carbone individuelle. Il servira à tracer ce que les êtres humains achètent, ce qu’ils mangent, où ils voyagent. Dans un avenir proche, le quota carbone vous dira donc ce que vous devrez manger, en quelle quantité et les limites de votre droit de voyager (ou non) avec des points bonus. La pseudo crise climatique ne serait qu’un outil marketing et la crise sanitaire une stratégie du même acabit. On n’ose y croire et pourtant…

Du Pass énergétique au crédit social, il n’y a qu’un pas ! C’est le rêve — assumé — des comploteurs, mais pour les médias mainstreams c’est un mensonge des complotistes.

Le Média en 4-4-2.