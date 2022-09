Plafonnement des surprofits, réforme en profondeur du marché de l’électricité: les annonces de l'UE face à la crise énergétique

Lors de ce “moment-clé de la démocratie européenne”, selon le Parlement, la Commission -- non élue mais ayant l’initiative des lois européennes -- est censée rendre des comptes sur son bilan et présenter ses projets: après une allocution d’environ quarante minutes, Ursula von der Leyen s’engagera dans un débat de plus de deux heures avec les eurodéputés.