Lundi, les médias d’État russes ont publié un titre explosif et un nouveau développement concernant le sort de Snowden : « Poutine signe un décret accordant à Snowden la citoyenneté russe », selon la chaîne d’État RIA Novosti . L’agence TASS rapporte également que Poutine a accordé la citoyenneté russe à Edward Snowden.

Quelques mois après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, certains médias américains ont commencé à se demander « Où est Edward Snowden ? Le lanceur d’alerte reste silencieux depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie », comme l’indiquait un titre de Newsweek en avril. L’offensive ukrainienne a clairement mis le lanceur d’alerte de la NSA dans une position très délicate, et il est donc resté relativement silencieux sur Twitter. Le gouvernement russe lui avait accordé l’asile depuis qu’il s’était enfui de Hong Kong en juin 2013, car il était « recherché » pour avoir révélé l’espionnage domestique à grande échelle par la NSA et les services de renseignement américains.

Selon le décret officiel du président russe…

« Conformément au paragraphe ‘a’ de l’article 89 de la Constitution de la Fédération de Russie, je décide : d’accepter les personnes suivantes dans la citoyenneté de la Fédération de Russie : Edward Joseph Snowden, né le 21 juin 1983, aux États-Unis d’Amérique. »

Il s’agit d’un développement absolument énorme et d’une grosse et conséquente humiliation du Kremlin infligée à Washington à un moment où les deux parties se rapprochent d’une confrontation directe et d’une guerre en Ukraine. Le décret ne manquera pas d’aggraver les tensions au moment même où Washington réfléchit à de nouvelles sanctions.

Selon un média russe, « le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a également confirmé que la citoyenneté russe avait été accordée à Snowden à la demande de ce dernier. »