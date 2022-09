Restriction énergétique : l’Opac du Rhône demande de ne pas utiliser l’ascenseur et supprimera une ampoule sur deux

La facture est de plus en plus salée et il faut trouver une solution. Alors, l’Opac du Rhône en a proposé plusieurs, dont certaines qui pourraient prêter à sourire, comme l’a révélé TF1, jeudi 15 septembre. Pourtant, le temps n’est pas au rire pour le gestionnaire de 26 000 logements sociaux, qui a vu sa facture d’énergie exploser de 150 % en quelques mois. Le bailleur a donc établi un plan de sobriété énergétique pour réduire la voilure et limiter le gaspillage énergétique.

Et le premier visé dans ce plan est… l’ascenseur. Selon l’Opac, chaque trajet coûte 10 centimes d’euros. Alors, les résidents sont invités à privilégier les escaliers.

Haïfa, interrogée par TF1, n’est pas convaincue par cette mesure : « C’est minime par rapport aux économies qu’on va pouvoir réaliser, sachant en plus qu’il y a des personnes qui ne peuvent pas prendre l’escalier » juge-t-elle. L’ascenseur n’est cependant pas la seule cible : d’autres mesures sont prévues. Parmi elles, la limitation de l’éclairage dans les parties communes. Ainsi, une ampoule sur deux sera supprimée et les minuteries passeront de trois à une minute et l’éclairage sera éteint plus tôt, notamment sur les parkings. Cette dernière annonce est plutôt bien accueillie par les locataires. Et pour cause : le coût de l’électricité était passé de 7 à 18 euros par foyer par mois.

L’objectif de tout cela : une baisse de 20 % de la consommation d’énergie. Le directeur général de l’Opac du Rhône, Xavier Inglebert, aimerait lui voir le bouclier tarifaire s’étendre « pour les charges communes des logements sociaux ».

