Ségolène Royal parle librement, dénonçant la propagande de guerre de Kiev, elle est trainée en justice

C'est le collectif Stand With Ukraine qui est à l'origine de la démarche, suite aux propos prononcés par l'ancienne ministre jeudi sur le plateau de BFMTV. Elle avait notamment nié la réalité du bombardement de la maternité de Marioupol.

Le collectif Stand With Ukraine va déposer plainte lundi contre Ségolène Royal, a appris ce vendredi BFMTV.com, confirmant une information de Libération.

Mise en cause des exactions de Boutcha

Mise en cause des exactions de Boutcha

Cette démarche fait suite aux propos tenus par l'ancienne ministre sur BFMTV jeudi 1er septembre. Sur notre plateau, elle avait remis en cause la réalité du bombardement par les Russes de la maternité de Marioupol, et notamment la vidéo, tournée par des journalistes de la très sérieuse agence de presse AP, montrant une femme enceinte touchée par des tirs. Elle était décédée de ses blessures.