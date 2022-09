Selon le millionnaire BHL, le sacrifice des Français pour l’Ukraine est modique

Pour le va-t-en-guerre BHL, les Français doivent comprendre : le fait de ne plus pouvoir se chauffer à sa guise, le prix du gaz, de l’électricité, l’augmentation des denrées alimentaire, le chômage qui s’annonce, la fermeture des entreprises qui déposeront le bilan… c’est modique comparé à ce que vit l’Ukraine. Pourtant ce que vit l’Ukraine n’est rien comparé à ce qu’a fait vivre Bernard-Henri Lévy à la Libye. Le philosophe était un soutien de taille de l’Otan pendant les sept mois de bombardements aériens, 26 323 sorties, 9 658 raids, 7 700 bombes, un pays dévasté et des centaines de milliers de morts.

CV d’un « philosophe » va-t-en-guerre

2003 « Le Philosophe et écrivain pense qu’il est urgent que la communauté internationale agisse militairement contre l’état islamique qu’il considère comme une menace pour notre civilisation. »

De 2009 à 2018 il reçoit 9 millions du Qatar.

2011 BHL : « La France doit bombarder la Syrie »

2018 La guerre en Libye : « Tant mieux si j’y suis pour quelque chose »

2021 « La France ne peut pas chez elle combattre l’islamisme radical, combattre le séparatisme, les mortiers d’artifice tirés contre ses forces de police, et ne pas se tenir au côté d’Israël. »

2022 Le Point : « Pourquoi l’Ukraine », « Dans un poignant documentaire, notre éditorialiste Bernard-Henri Lévy filme la guerre au plus près des combats : une exhortation à agir. »