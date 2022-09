Un célèbre investisseur avertit ses clients qu’une « super-bulle » financière est sur le point d’éclater – et que le « final épique » de cette saga sera nul.

Comme l’a indiqué Jeremy Grantham, fondateur de l’éminente société de gestion d’actifs GMO, dans un communiqué adressé aux investisseurs cette semaine, de nombreux éléments indiquent que non seulement le marché boursier se trouve dans une « super-bulle », mais que son éclatement est imminent.

Grantham a fait remarquer qu’il n’y a eu que trois superbulles dans la finance moderne, des événements de « rallye du marché baissier » qui ont suivi les krachs financiers de 1929, 1973 et 2000. Ces événements ont tous été caractérisés par des paniques liées à la faiblesse de la valeur des actions, suivies d’une vague de « comportement fou des investisseurs », et selon le célèbre investisseur, un tel modèle est visible aujourd’hui après la récession bien documentée de cet été.

« La super-bulle actuelle présente un mélange dangereux sans précédent » d’actifs surévalués, écrit Grantham, notant que les actions, les obligations et l’immobilier sont tous « surévalués de manière critique » et « perdent rapidement leur élan ».

« Chaque cycle est différent et unique », poursuit-il, « mais tous les parallèles historiques suggèrent que le pire est à venir. »

L’indicateur le plus significatif de l’éclatement prochain d’une super-bulle, écrit Grantham, est peut-être l’évidente « explosion de la confiance, de la spéculation et des vœux pieux » chez les investisseurs, malgré l’inflation croissante et la récession elle-même.

Ce qui va suivre, a-t-il ajouté, ne sera pas beau à voir. Il y a maintenant une « probabilité beaucoup plus grande d’incidents financiers et économiques inattendus », comme ceux que nous avons déjà vus pendant et après des krachs boursiers – une insécurité financière et alimentaire accrue, des luttes pour les ressources et une inflation plus forte.

Aussi désastreux que son avertissement puisse paraître, la perspicacité de Grantham l’a également amené à prédire en janvier que le marché boursier allait chuter de manière précipitée, un événement qu’il a appelé « The Wild Rumpus » des mois avant son arrivée.

Nous devrions tous, écrivait-il, « nous préparer à une fin épique » de cette super-bulle – une fin qui, malheureusement, semble devoir se solder par une « tragédie ».

