Trump : Plus de 11 000 documents ont été saisis lors de la descente

Des agents du FBI ont saisi plus de 11 000 documents et photographies sans mention de classification au domicile de l’ancien président Donald Trump, selon un inventaire publié le 2 septembre.

Lors de la descente du 8 août à Mar-a-Lago, les agents ont saisi 11 179 documents qui n’étaient pas marqués classifiés, indique l’inventaire.

Ils ont également pris 103 documents marqués classifiés, dont certains marqués top secret.

Le mandat, approuvé par le juge d’instance américain Bruce Reinhart quelques jours auparavant, permettait aux agents de saisir tous les documents portant des marques de classification, ainsi que les conteneurs dans lesquels se trouvaient les documents et tous les conteneurs stockés ou trouvés avec les documents.

Il a également permis aux agents de saisir des informations concernant la récupération, le stockage ou la transmission d’informations de défense nationale ou de matériel classifié, tout document gouvernemental et/ou présidentiel créé entre le 20 janvier 2017 et le 20 janvier 2021, ainsi que toute preuve « de l’altération, de la destruction ou de la dissimulation délibérée de tout document gouvernemental et/ou présidentiel ou de tout document portant des marques de classification ».

Un reçu de propriété, ou liste d’inventaire, a été remis à un avocat de Trump lors du départ des agents, mais la liste d’inventaire plus détaillée a été soumise à un tribunal fédéral vendredi sur ordre d’un juge.

La juge de district américaine Aileen Cannon, nommée par M. Trump, examine la possibilité de nommer un maître spécial chargé d’examiner les documents saisis par le gouvernement et de séparer ceux qui pourraient être confidentiels.

Le reçu plus détaillé montre également que le gouvernement a saisi 1 673 magazines/journaux/articles de presse et autres médias imprimés, certains remontant à 2008 ; 48 dossiers vides avec des bannières classifiées ; 42 dossiers vides étiquetés « retour au secrétaire du personnel/à l’aide militaire » ; 19 articles de vêtement/cadeaux ; et 33 livres.

L’inventaire initial ne contenait aucun cadeau ou vêtement, aucune chemise et aucun livre.

Il mentionnait principalement des boîtes d’articles, des documents divers, certains classés, et des classeurs de photographies.

Le gouvernement a reconnu par la suite avoir saisi trois passeports de M. Trump, qui ont depuis été restitués.

Un porte-parole répond



Taylor Budowich, un porte-parole de Trump, a déclaré que la nouvelle liste « ne fait que prouver davantage que cette descente sans précédent et inutile au domicile du président Trump n’était pas une fouille et une récupération chirurgicales et confinées comme le prétend l’administration Biden, mais un SMASH AND GRAB ».

« Ces conflits liés aux documents devraient être résolus dans le cadre du Presidential Records Act, qui nécessite la coopération et la négociation de la NARA, et non une descente armée du FBI », a-t-il ajouté.

L’enquête a débuté après un renvoi de la National Archives and Records Administration.

L’agence a reçu des boîtes de documents en provenance de Mar-a-Lago en janvier et a identifié certains documents portant des marques de classification. Les responsables ont informé le Département de la Justice, qui a ensuite eu accès aux documents et a confirmé les marquages.

Chaque élément a été examiné



Vendredi également, un haut fonctionnaire du Département de la justice, Jay Bratt, a informé M. Cannon que les autorités avaient examiné tous les éléments saisis à Mar-a-Lago qui n’avaient pas été jugés potentiellement confidentiels par une équipe de filtrage du département.

M. Bratt a déclaré que toutes les preuves relatives aux éléments saisis, y compris la manière dont ils ont été stockés, alimenteront « l’enquête criminelle active » du gouvernement. Il a ajouté qu’il était important de noter que l’examen des documents « n’est pas une étape unique de l’enquête, mais un processus continu ».

« Cela dit, le gouvernement peut confirmer à la Cour que l’équipe d’enquête a déjà examiné tous les éléments saisis (autres que les documents qui restent soumis aux protocoles de filtrage), même si son enquête et son examen complémentaire se poursuivent », a déclaré M. Bratt.

Les enquêteurs ont été et continueront d’être « attentifs à la possibilité de problèmes liés au privilège avocat-client et aux protocoles de filtrage contenus dans le mandat de perquisition », a-t-il ajouté.

Traduction de The Epoch Times par Aube Digitale