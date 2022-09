Un gigantesque projet ferroviaire mexicain vient de révéler une ancienne cité maya de 300 bâtiments près de Cancún

Les responsables appellent « Paamul II » le site qui a été mis au jour sur le trajet du projet du train Maya.

La construction du projet mexicain de train Maya, d’une valeur de 8 milliards de dollars, a commencé en 2020, et il a peiné à poser des rails à travers la péninsule du Yucatán face à une importante opposition écologiste. Mais maintenant, il a également conduit à une découverte archéologique étonnante.

Lors d’un point de presse jeudi dernier, Diego Prieto, directeur de l’Institut national d’anthropologie et d’histoire (INAH) du Mexique, a révélé à la presse qu’une étude archéologique menée le long de la section cinq de la construction du chemin de fer, entre Playa del Carmen et Tulum, a mis au jour une ancienne cité maya.

Plus de 300 bâtiments ont été découverts dans la zone, dont certains mesurent plus de 8 mètres de haut.

Il a également présenté des informations sur les découvertes, notamment des cartes schématiques de ce à quoi les chercheurs pensent que la colonie aurait pu ressembler, rapporte ARTnews.

« Des ajustements techniques sont apportés à la partie sud de la section cinq afin de protéger un site archéologique impressionnant que nous avons [nommé] Paamul II », a déclaré Prieto.

De plus, seulement 11 % de l’examen archéologique est terminé le long de la section cinq, ce qui signifie qu’il y a peut-être encore beaucoup à découvrir.

Les plongeurs s’efforcent également de « récupérer du matériel de grande valeur » et de « contribuer à la sécurité des travaux dans cette section », a déclaré Prieto, faisant référence aux rivières souterraines et aux cenotes (gouffres naturels) situés à proximité.

Parmi les découvertes faites jusqu’à présent par les plongeurs figure une quantité importante de faune du Pléistocène (période glaciaire) dans les cavernes.

Le site devrait également être protégé en tant que corridor écologique et archéologique, et de nombreuses reliques seront exposées dans des musées, dont un nouveau réservé aux « découvertes du train maya ».

Selon Artnet, le projet du Train Maya a commencé comme un moyen de relier les sites historiques du Yucatán – et d’encourager les touristes à voir davantage du pays au-delà de leurs centres de villégiature tout compris.

Alstom, la société chargée de gérer le projet, l’a qualifié de « l’un des travaux d’infrastructure les plus importants de l’histoire du réseau ferroviaire mexicain… préservant les zones naturelles, les écosystèmes et l’environnement, promouvant le tourisme et sauvegardant les cultures indigènes locales ».

Jusqu’à présent, le long des sections du chemin de fer, plus de 25 000 « biens immobiliers » ont été découverts, dont des routes anciennes, 431 pots en céramique et 423 ossements de sépultures humaines.

Les écologistes, cependant, craignent que la construction de la voie ferrée n’ait l’effet inverse.

Au début de l’année, le gouvernement mexicain a réajusté le tracé du chemin de fer, le déplaçant plus à l’intérieur des terres après que les milieux d’affaires de Playa del Carmen se soient plaints du tracé initial du chemin de fer à travers la ville.

Mais les militants ont protesté contre le tracé modifié, selon le Mexico News Daily, car sa construction nécessite le défrichage d’importantes sections de forêt vierge.

« Il est très inquiétant que nous ne soyons pas au courant des études d’impact sur l’environnement car nous ne connaissons pas la viabilité d’un projet dans un écosystème extrêmement fragile », a déclaré Laura Patiño Esquivel, présidente du groupe environnemental Moce Yax Cuxtal.

« En dessous, dans le sous-sol, nous avons des cavernes, des rivières souterraines et des cenotes, et au-dessus, il y a une jungle avec une flore et une faune sans limites, comme les jaguars », a-t-elle ajouté.

Auparavant, le groupe a partagé des vidéos de la déforestation dans les environs de Playa del Carmen, montrant l’impact environnemental dévastateur.

Pour l’instant, cependant, la construction du chemin de fer est suspendue pendant que l’étude archéologique commence. Selon les autorités, la mise en service du train est toujours prévue pour décembre 2023.

https://www.anguillesousroche.com/histoire/un-gigantesque-projet-ferroviaire-mexicain-vient-de-reveler-une-ancienne-cite-maya-de-300-batiments-pres-de-cancun/