Un médecin demande une enquête sur la mort subite de 32 collègues médecins vaccinés

par Uncut News.

Dans une lettre du 3 septembre 2022 adressée à l’Association médicale canadienne (AMC), le Docteur William Makis a demandé une enquête sur la mort de 32 jeunes médecins canadiens depuis le début de la campagne de vaccination corona.

Depuis l’introduction des vaccins Covid au Canada en décembre 2020, l’AMC a promu de manière agressive et contraire à l’éthique les vaccins expérimentaux Covid, selon Makis. L’AMC a également préconisé la vaccination illégale et non scientifique des 92 000 médecins du Canada, ajoute-t-il.

Ils ont trahi non seulement les médecins mais aussi le peuple, affirme le médecin. « C’est sans précédent ».

Makis a joint des photos et des informations sur les 32 jeunes médecins décédés subitement et de manière inattendue au cours des 16 derniers mois. Tous ces médecins étaient double, triple ou quadruple vaccinés contre le Covid.

Ces morts sont hautement suspectes, écrit-il. Un moment, les médecins étaient en bonne santé, le lendemain, ils souffraient d’une crise cardiaque, d’un accident vasculaire cérébral, d’un accident ou contractaient soudainement une forme agressive de cancer.

Pfizer et Moderna ne sont peut-être pas légalement responsables, mais l’AMC le peut, prévient Makis.

Il demande à l’AMC d’enquêter sur les raisons pour lesquelles de jeunes médecins canadiens entièrement vaccinés meurent soudainement.

« Vous ne pouvez pas rester silencieux alors que les vaccins Covid tuent potentiellement des dizaines de jeunes médecins canadiens et exposent des milliers de médecins à un risque élevé d’effets secondaires graves ou de décès.

Je vous exhorte urgemment à vous souvenir de votre éthique et de votre serment, et à utiliser votre plateforme en tant que présidents de l’AMC pour appeler publiquement à l’arrêt immédiat de tous les mandats de vaccination contre la covid-19 dans le système de santé au Canada et j’appelle à des enquêtes urgentes et des enquêtes publiques sur ce qui tue les jeunes médecins canadiens entièrement vaccinés contre le covid-19 », dit le Docteur en terminant sa lettre.

Lettre du Dr Williams Mankis

source : Uncut News

via Soleil Verseau