Une nouvelle étude scientifique démontre que les plantes sont conscientes

Sur la base d’expériences récentes qui ont montré que les plantes sont capables d’apprendre et de prendre des décisions, il a été suggéré qu’elles sont conscientes.

L’idée que les plantes puissent apprendre et prendre des décisions peut sembler farfelue, mais des expériences récentes montrent qu’il pourrait bien en être ainsi.

Est-ce vrai, et quelles en sont les implications pour notre compréhension de la conscience et de la psychologie humaine ?

Paco Calvo, chercheur à l’université de Murcie, en Espagne, est en passe d’explorer cette possibilité quelque peu controversée.

Dans l’espoir de répondre un jour à la question très inhabituelle de savoir si les plantes sont sensibles, il tente de développer une base scientifique pour comprendre la « neurobiologie » des plantes.

L’approche scientifique de la conscience est une entreprise controversée, principalement en raison du manque de moyens concrets pour l’étudier ou la définir. Cependant, les expériences de Calvo soulèvent des questions intéressantes, même si elles restent conceptuelles.

On pense généralement que les plantes sont sensibles, bien que sous une forme simple. Parler, réagir et même tromper les insectes font partie de leur comportement. Cependant, ces événements peuvent être attribués à une simple adaptation évolutive – une réaction passive plutôt qu’un choix conscient.

Elizabeth Van Volkenburgh, professeur de sciences végétales à l’université de Washington, affirme que les plantes sont conscientes de leur environnement, d’elles-mêmes et de leurs voisins.

Bien que nous ne sachions pas si les plantes sont conscientes, M. Calvo et d’autres scientifiques ont mis au point une épreuve décisive pour déterminer si elles ont un sens de la volonté, ou du moins de la cognition.

Tout d’abord, ils déterminent si le comportement est flexible et proactif ; ensuite, ils se demandent s’il est anticipatif ; et enfin, en troisième lieu, ils déterminent s’il est intentionnel.

Lorsque les légumineuses escaladent les obstacles de l’expérience, elles se dirigent vers la colonne la plus haute que les scientifiques ont placée derrière les obstacles. Les légumineuses cherchent un moyen d’atteindre ce pilier, le plus haut, pour accéder à l’étage supérieur, où il fait chaud et ensoleillé.

Pour décider où s’installer, elles font de grands mouvements de balayage et présentent une explosion d’activité électrique lorsqu’elles s’accrochent à une nouvelle balustrade.

M. Calvo pense que cette combinaison de facteurs pourrait indiquer une fonction cognitive de base et même que les plantes ont une expérience subjective dans un sens plus profond. Les haricots peuvent même savoir que ce poteau est à proximité et s’y diriger.