Ursula von der Leyen menace l’Italie de sanctions si Giorgia Meloni devait gagner aux élections

Invitée à l’université de Princeton, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a menacé l’Italie si le peuple ne votait pas correctement lors des élections de ce dimanche. La très démocrate von der Leyen ciblait la droite dirigé par Giorgia Meloni, favorite des sondages pour les élections générales « Nous verrons le résultat des élections en Italie. Si les choses vont dans une direction difficile, j’ai parlé de la Hongrie et de la Pologne, nous avons les outils. » Si la présidente de la Commission européenne fait référence à la Pologne et à la Hongrie, c’est que ces deux pays ne se sont pas soumis aux désidératas totalitaires de l’Union européenne et ont été sanctionnés.

De son côté, Matteo Salvini a exigé ce vendredi 23 septembre « des excuses ou la démission » d’Ursula von der Leyen qui a évoqué « les outils » à la disposition de Bruxelles pour sanctionner l’Italie en cas de victoire de la droite aux législatives. « C’est quoi, une menace ? Arrogance honteuse. Respectez le vote, libre, démocratique et souverain du peuple italien ! Amis de tous, valets de personne », a twitté Matteo Salvini.

