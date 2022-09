USA : « Ont-ils complètement pété les plombs ? » Ils savent qu’ils tuent l’économie, mais ils le font quand même

Ils savent exactement ce qu’ils font. Les « experts » qui dirigent la Réserve fédérale savent que s’ils augmentent les taux d’intérêt de façon spectaculaire, d’innombrables travailleurs américains perdront leur emploi et le marché du logement s’effondrera. Et même si ces deux choses commencent déjà à se produire, ils viennent d’annoncer une autre hausse massive des taux. S’il existait une école pour les banquiers centraux, l’une des toutes premières choses qu’ils vous enseigneraient est qu’il ne faut jamais, jamais, augmenter les taux alors que l’économie s’enfonce dans une récession. Tous les responsables de la Fed savent ce qui s’est passé dans le passé lorsque les taux ont été relevés au début d’un ralentissement économique, mais ils le font quand même. Appeler cela une « faute professionnelle économique » serait un euphémisme majeur, et le peuple américain devrait être profondément alarmé par ce qu’ils nous font subir.

Après tout ce qui s’est déjà passé, il est difficile de croire que les responsables de la Fed continueraient à être aussi imprudents. Mercredi, il a été annoncé que les taux seraient relevés de 75 points de base supplémentaires…

La Réserve fédérale a relevé mercredi son taux d’intérêt de référence de 75 points de base pour le troisième mois consécutif, alors qu’elle s’efforce de maîtriser une inflation brûlante, ce qui risque de ralentir la croissance économique américaine et d’exacerber les difficultés financières de millions de ménages et d’entreprises. Les hausses de trois quarts de point de pourcentage en juin, juillet et septembre – la série de hausses la plus agressive depuis 1994 – soulignent à quel point les responsables de la Fed sont sérieux dans leur lutte contre la crise de l’inflation après une série de rapports économiques alarmants. Les responsables politiques ont voté à l’unanimité pour approuver la dernière hausse de grande ampleur.

C’était un vote unanime.

Il n’y a même pas eu une seule voix discordante.

Ont-ils complètement pété les plombs ?

Wall Street n’a certainement pas apprécié cette décision. Le Dow Jones a plongé de plusieurs centaines de points immédiatement après l’annonce…

Le Dow Jones Industrial Average a perdu 522,45 points, soit 1,7 %, pour clôturer à 30 183,78. Le S&P 500 a perdu 1,71 % à 3 789,93 points et le Nasdaq Composite a chuté de 1,79 % à 11 220,19 points. Le S&P a terminé la séance de mercredi en baisse de plus de 10 % au cours du mois écoulé et à 21 % de son plus haut niveau sur 52 semaines. Avant même la décision sur les taux, les actions tablaient sur une campagne de resserrement agressive de la part de la Fed, qui pourrait faire basculer l’économie dans une récession.

Pendant des années, la Fed a dorloté les marchés financiers, mais aujourd’hui, c’est presque comme si elle ne s’en souciait plus.

Personnellement, je suis bien plus préoccupé par ce qui va arriver aux Américains ordinaires qui travaillent dur dans les mois à venir. Même Jerome Powell admet qu’une « augmentation du chômage » est probable à cause de ce que fait la Fed…

« Je pense qu’il y a une très forte probabilité que nous ayons une période de … croissance beaucoup plus faible et cela pourrait donner lieu à une augmentation du chômage », a-t-il déclaré. Cela entraînera-t-il une récession ? « Personne ne sait si ce processus conduira à une récession ou quelle sera l’ampleur de cette récession », a déclaré Powell. « Je ne connais pas les probabilités ».

En fait, nous sommes en récession en ce moment même.

Et Powell et ses larbins viennent d’aggraver les choses.

Même les démocrates l’ont compris. Après l’annonce de la hausse des taux, la sénatrice Elizabeth Warren s’est rendue sur Twitter pour avertir que « des millions d’Américains » pourraient bientôt perdre leur emploi…

Le président de la Réserve fédérale, M. Powell, vient d’annoncer une nouvelle hausse extrême des taux d’intérêt tout en prévoyant une augmentation du chômage. J’ai averti que la Fed du président Powell mettrait des millions d’Américains au chômage – et je crains qu’elle ne soit déjà sur la voie de le faire.

C’est l’une des rares occasions où Elizabeth Warren a raison.

Comme je l’ai documenté sur mon site web depuis des semaines, un grand nombre d’Américains ont déjà été licenciés.

En fait, la situation est déjà si mauvaise que même Facebook réduit ses effectifs…