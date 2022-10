Archéologie : l'emplacement de la tombe de Saint Nicolas découvert en Turquie

Des archéologues ont retrouvé l'emplacement exact de la tombe de Saint Nicolas, ainsi qu'une fresque représentant Jésus tenant la Bible dans une main datant du IIIe ou IVe siècle.

Il s'agirait de la découverte la plus fascinante jamais faite dans l'église de Saint-Nicolas, une bâtisse byzantine située à Antalya, au sud de la Turquie, qui fait l'objet de toutes les attentions d'une équipe d'archéologues depuis plusieurs années. Leurs fouilles ont révélé l'emplacement exact de la tombe de Saint Nicolas, inspirateur du Père Noël, ainsi qu'une fresque de Jésus, révèle le Daily Sabah, mardi 11 octobre 2022. Saint Nicolas, qui a vécu entre 270 et 343, était un évêque chrétien de l'époque de l'Empire romain. La bâtisse actuelle a été construite en 520 sur les fondations d'une église chrétienne plus ancienne, où Saint Nicolas aurait eu la fonction d'évêque. Il y aurait été enterré.

"L'église originelle a été submergée de près de huit mètres avec la montée de la mer Méditerranée, et quelques siècles plus tard, une nouvelle église a été construite au-dessus", a expliqué Osman Eravşar, un responsable du conseil régional turc en charge de la préservation du patrimoine culturel au Hürriyet Daily News, mercredi 12 octobre. Les archéologues travaillaient, depuis des mois, à atteindre les vestiges de la première église. Cela est désormais chose faite. Le carrelage du sol, sur lequel Saint Nicolas a marché, a été mis au jour. Il sera exposé après avoir été recouvert.

Les reliques emportées en Italie au XIVe siècle

Les archéologues expliquent aussi avoir retrouvé l'emplacement exact de la tombe du saint, sur laquelle on peut lire des inscriptions grecques. Les reliques de sa tombe ont été emportées par un groupe de Chrétiens jusqu'à Bari en Italie, lorsque les Ottomans ont conquis l'Empire romain d'Orient. "À cette époque, l'église a été endommagée", explique Osman Eravşar à nos confrères du Dailysabah. "La tombe a probablement été ouverte, ses ossements ont été retirés et le sarcophage a été placé dans une niche sur le côté de la chapelle de l'église", a-t-il ajouté.

Une fresque de Jésus aussi mise au jour

Un autre élément a été découvert, cette fois en restaurant "la coupole de l'église historique". Car dans les années 1980, un toit en béton avait été construit au-dessus de l'église historique pour empêcher les pluies d'inonder les fondations de la bâtisse primitive. C'est en le retirant que les archéologues sont tombés sur une fresque représentant la scène où Jésus tient la Bible dans sa main gauche, le signe de la bénédiction effectué de sa main droite.

De nombreux mystères entourent la vie de Saint Nicolas, dont on sait encore peu de choses aujourd'hui. Ce saint chrétien serait né en 300 après J.-C., dans une famille aisée. Son père aurait été un riche marchand de blé. On pense qu'il est mort à l'âge de 65 ans, le 6 décembre, et que l'église a été sa dernière demeure. À Bari, en Italie, ville où une partie de ses reliques se trouve, des miracles furent, au cours des siècles, attribués au saint. Son culte devint alors extrêmement populaire dans toute l'Europe. Une partie des reliques sont aujourd'hui exposées en Italie et au musée d'Antalya. L'habitude légendaire d'offrir des cadeaux qu'aurait eue Saint Nicolas, pendant sa vie, aurait donné naissance au personnage du "Père Noël".