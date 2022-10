CDC : Nombre record d’enfants hospitalisés avec un système immunitaire affaibli

Les données officielles suggèrent que plus d’enfants et de jeunes adultes que jamais ont été hospitalisés pour des rhumes et des problèmes respiratoires, selon le Daily Mail, qui note que « les experts ont averti à plusieurs reprises que les confinements et les mesures utilisées pour contenir le Covid comme les masques faciaux supprimaient également la propagation des germes qui sont cruciaux pour la formation d’un système immunitaire fort chez les enfants. »

Selon un rapport rétrospectif des Centers for Disease Control (CDC), les concentrations de virus du rhume ont atteint leur niveau le plus élevé chez les non-adultes en août 2021, alors qu’elles avaient été beaucoup plus faibles les années précédentes au cours du même mois.