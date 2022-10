Covid-19: Un rapport américain conforte la théorie d'une fuite de laboratoire

Le rapport est le résultat d’un « effort bipartite de surveillance du Comité de la santé, de l’éducation, du travail et des retraites (HELP) sur les origines du SRAS-CoV-2 ». Il fournit une longue analyse qui passe en revue « des informations accessibles au public et de source ouverte pour examiner les deux théories d’origine dominantes du virus SARS-CoV-2 ».

Un rapport du Comité sénatorial de l’éducation à la santé, du travail et des retraites du 27 octobre 2022 intitulé « Une analyse des origines de la pandémie de COVID19 » a révélé que les origines de Covid étaient probablement basées dans un laboratoire suite à un « incident lié à la recherche » et non pas zoonotique, comme de nombreux états à travers le monde nous le laissaient croire.

Le rapport a été signé par Richard Burr, sénateur des États-Unis et membre de haut rang du Comité sénatorial américain de la santé, de l’éducation, du travail et des retraites.

Sur la base de l’analyse des informations accessibles au public, il semble raisonnable de conclure que la pandémie de COVID-19 est plus probablement le résultat d’un incident de recherche. De nouvelles informations, rendues publiques et vérifiables de manière indépendante, pourraient modifier cette évaluation. Cependant, l’hypothèse d’une origine zoonotique naturelle ne mérite plus le bénéfice du doute, ni la présomption d’exactitude.

« Le scénario le plus probable pour une origine zoonotique de la pandémie de COVID-19 est que le SRAS-CoV-2 ait franchi la barrière des espèces par un hôte intermédiaire à l’homme. Cependant, les preuves disponibles sont également cohérentes, peut-être plus, avec une propagation directe de la chauve-souris à l’homme. Les deux scénarios restent plausibles et, en l’absence d’informations supplémentaires, devraient être considérés comme des hypothèses tout aussi valables.

En ce qui concerne le processus de recherche du rapport, Burr a écrit:

« Au cours des quinze derniers mois, le personnel de surveillance des minorités du comité HELP a soigneusement examiné plusieurs centaines d’études scientifiques accessibles au public, interrogé plusieurs dizaines d’experts en la matière et analysé des rapports et des études antérieurs sur les origines possibles du virus. Je crois que ce rapport apporte une contribution importante à l’ensemble des données probantes existantes et aide à établir des paramètres pour la façon dont les analyses futures devraient être examinées.

Et cerise sur le gâteau, il y a quelques semaines à peine, Taïwan a également conclu que le virus ne provenait probablement pas des marchés humides de Wuhan. Le Centre central de commandement des épidémies (CECC) du pays a déclaré fin septembre, dans une révélation qui est passée presque inaperçue par les médias grand public, qu’il « ne croit pas que le marché humide soit la source de la pandémie de COVID et a suggéré qu’une fuite d’un laboratoire de Wuhan est une possibilité ».

Notre spéculation est que nous pensons que le marché humide de Wuhan Huanan n’en est pas l’origine. [Le marché n’est] probablement qu’une étape très importante dans la chaîne de transmission. L’origine est ailleurs », a déclaré Philip Lo, chef adjoint de la division de réponse médicale du CECC, a rapporté Taiwan News. Peut-être que c’est encore à Wuhan, par exemple, le laboratoire ... nous n’avons pas de preuves, de preuves solides, a poursuivi Lo.

Cette nouvelle ne devrait pas surprendre quiconque a lu Fringe Finance. Début septembre, j’ai publié les pensées du Dr Richard Ebright, Ph.D. de Harvard et professeur à Rutgers, qui a déclaré que Covid était « beaucoup plus facilement expliqué » par une fuite de laboratoire: Covid « beaucoup plus facilement expliqué » par une fuite de laboratoire: Harvard PhD & Rutgers Chem Professor

Après avoir examiné le fil de discussion présenté par Ebright, Justin B. Kinney, professeur agrégé au Cold Spring Harbor Laboratory et titulaire d’un doctorat de Princeton, a commenté que le fil était « beaucoup plus convaincant » que les preuves récemment publiées par Worobey et al. et Pekar et al. dans Science », se référant à une étude de juillet 2022 qui a conclu que le virus provenait du marché de gros des fruits de mer de Huanan (et était criblé, à mon avis, avec des conflits d’intérêts et des liens avec le CDC et l’OMS).

« Cette preuve n’est pas déterminante, mais si l’hypothèse de fuite de laboratoire était incorrecte, cela représenterait un ensemble stupéfiant de coïncidences », a écrit Kinney en septembre.

Malheureusement, ces résultats n’ont pas empêché l’Alliance pour la santé écologique de Peter Daszak de recevoir plus de financement, dont elle dispose cette année à hauteur d’au moins 2 millions de dollars.

Vous pouvez lire le nouveau rapport du Sénat par vous-même ici.

Traduction Joseph Kirchner pour WikiStrike - Source Zerohedge