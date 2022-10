Crise de l’Inflation: Que faut-il connaître? (1/3)

L’inflation sert, le plus souvent, de prétexte à dépouiller un peu plus les peuples. L’arme médiatique joue aujourd’hui encore son rôle d’enfumage, en donnant la parole à des « experts économiques » qui rivalisent de qualité avec les anciens « experts en santé » qui nous ont été servis depuis deux ans. Il est par exemple urgent de réaliser que l’inflation, ça ne touche pas tout le monde de la même façon.

La première étape pour se libérer de ce carcan : comprendre ce qu’est l’inflation.

Merci à Kairospresse pour leur contribution. N’hésitez-pas à les soutenir !

***

La crise économique tant attendue arrive. Cela tombe bien, celle de la pandémie commence à ennuyer tout le monde. La crise dont il faut avoir peur aujourd’hui et dont vont nous sauver nos chers décideurs grâce à leurs mesures miracles est celle de l’effondrement économique.

La courbe de l’horreur n’est plus celle du nombre de cas positifs, mais celle de l’inflation.

Nous allons voir dans une série de trois vidéos si la courbe de l’inflation est aussi fiable que celle des tests RT-PCR, et si les mesures économiques de nos dirigeants seront aussi chères et aussi efficaces que les mesures sanitaires.

Je vous invite à me dire qui est le plus mauvais entre un expert en économie et un expert en santé, moi je n’arrive pas à trancher.

Nous allons voir dans cette vidéo ce qu’est l’inflation, la manière dont cet indicateur est construit, ses limites, et la différence entre l’indicateur et ce que vivent réellement les gens.

Dans la deuxième vidéo, nous verrons ce qui cause l’inflation et dans la troisième nous verrons si c’est vraiment « l’inflation » qu’il faut combattre ou s’il vaut mieux l’accompagner, par exemple en augmentant les salaires.