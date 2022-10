Dans un étonnant revirement de stratégie, le Pentagone n’exclura plus l’utilisation d’armes nucléaires contre une menace non nucléaire

Dans un geste étonnant qui devrait – ou plutôt « devrait » – susciter l’indignation des soi-disant progressistes, mais qui, au mieux, entraînera des lettres de rétractation très sévères, le rapport nucléaire qui fait partie de la stratégie plus large a déclaré que l’administration Biden a examiné sa politique nucléaire et a conclu que les politiques « Pas de première utilisation » et « Objectif unique » « entraîneraient un niveau de risque inacceptable à la lumière de la gamme de capacités non nucléaires développées et mises en service par les concurrents qui pourraient infliger des dommages de niveau stratégique » aux États-Unis et aux alliés.

Dans un autre retournement de situation pour l’occupant sénile du sous-sol de la Maison Blanche, Biden s’était engagé, lors de sa campagne présidentielle de 2020, à déclarer que l’arsenal nucléaire américain ne devait être utilisé que pour dissuader ou riposter à une attaque nucléaire , une position bénie par les démocrates progressistes et honnie par les faucons de la défense. Mais, comme pour toutes les autres positions du menteur pathologique qui surpasse même Trump dans le département des contrevérités, celle-ci vient d’être renversée, car « l’environnement de la menace a radicalement changé depuis lors » et la stratégie du Pentagone a été forgée en coopération avec la Maison Blanche qui a fait volte-face.

« Dans les années 2030, les États-Unis seront, pour la première fois de leur histoire, confrontés à deux grandes puissances nucléaires en tant que concurrents stratégiques et adversaires potentiels » , a déclaré le ministère de la défense dans le document tant attendu publié jeudi. En réponse, les États-Unis « maintiendront une barre très élevée pour l’emploi de l’arme nucléaire » sans exclure l’utilisation de ces armes en représailles à une menace stratégique non nucléaire contre le territoire national, les forces américaines à l’étranger ou les alliés.

Comme Bloomberg vient de le rapporter, la nouvelle stratégie de défense nationale du Pentagone rejette les limites d’utilisation des armes nucléaires défendues depuis longtemps par les défenseurs du contrôle des armements (et, dans un passé pas si lointain, par Joe Bide) en invoquant les menaces croissantes de la Russie et de la Chine.

Putin: The only country in the world that has used nuclear weapons against a non-nuclear state is the United States of America

Le document sur la stratégie nucléaire ne précise pas quelles menaces non nucléaires pourraient entraîner une réponse nucléaire américaine, mais les menaces actuelles comprennent les armes hypersoniques que possèdent la Russie et la Chine et contre lesquelles les États-Unis n’ont pas encore de défense éprouvée.

En revanche, il précise, dans les termes les plus forts, ce qui arriverait à une autre puissance nucléaire, la Corée du Nord, si elle lançait une attaque nucléaire contre les États-Unis, la Corée du Sud ou le Japon. Cette action « entraînera la fin de ce régime », précise le texte. Les armes nucléaires américaines continuent de jouer un rôle dans la dissuasion des attaques nord-coréennes.

Ainsi, les brillants esprits néoconservateurs à l’origine du rapport ont conclu qu’il était préférable d’instiller la crainte de représailles nucléaires disproportionnées, rendant ainsi une attaque nucléaire pure et simple beaucoup plus probable (si les États-Unis vous bombardent de toute façon, autant y aller à fond).

Dans ce document, qui a été rédigé bien avant l’invasion, le Pentagone affirme que la Russie continue de « brandir ses armes nucléaires à l’appui de sa politique de sécurité révisionniste », alors que son arsenal moderne devrait encore s’accroître. En d’autres termes, le Pentagone savait ce que Poutine allait faire avant même qu’il ne le fasse et cela a défini la révision spectaculaire du dispositif nucléaire américain. Presque comme si le Pentagone avait dirigé toute la séquence des événements…

Entre-temps, la Chine reste le « concurrent stratégique le plus important des États-Unis pour les décennies à venir », a déclaré le secrétaire à la défense Lloyd Austin dans une lettre présentant la nouvelle stratégie de défense. Il a cité les « actions de plus en plus coercitives de la Chine pour remodeler la région indo-pacifique et le système international en fonction de ses préférences autoritaires », alors même qu’elle modernise et développe rapidement son armée. Selon le document de stratégie nucléaire, la Chine souhaite disposer d’au moins 1 000 ogives nucléaires livrables d’ici à la fin de la décennie, et affirme qu’elle pourrait les utiliser à « des fins coercitives, y compris des provocations militaires contre les alliés et partenaires des États-Unis dans la région ».

La stratégie nucléaire affirme les programmes de modernisation, y compris le remplacement en cours de la triade nucléaire air-mer-terre américaine vieillissante. Parmi ces programmes figurent le sous-marin nucléaire ICBM de classe Columbia de la marine, le remplacement de l’ICBM terrestre Minuteman III, la nouvelle arme à longue portée à lanceur aérien et les avions de combat F-35 pour l’Europe transportant des armes nucléaires.

L’examen a confirmé les rapports précédents selon lesquels le Pentagone va retirer la bombe à gravité B83-1 et annuler le programme de missiles de croisière lancés en mer. Mais la révision approuve une arme navale controversée de l’ère Trump, l’ogive nucléaire à faible rendement W76-2 lancée par sous-marin, qui est décrite comme fournissant « un moyen important de dissuader une utilisation nucléaire limitée ».

Le rapport stratégique plus large a également offert des critiques gentiment formulées sur les principaux programmes d’armement américains, qui ont souvent des années de retard sur les plans et des milliards de dollars de plus que les budgets initiaux.

« Notre système actuel est trop lent et trop axé sur l’acquisition de systèmes qui ne sont pas conçus pour relever les défis les plus critiques auxquels nous sommes actuellement confrontés », a déclaré le Pentagone. Il a appelé à davantage de « systèmes ouverts qui peuvent rapidement intégrer des technologies de pointe » tout en réduisant les problèmes d' »obsolescence » et de coûts élevés.

Les documents stratégiques du Pentagone ont été envoyés au Congrès sous forme classifiée en mars afin qu’ils soient pris en compte lors de l’approbation par le Congrès du budget de la défense de l’exercice 2023.

Alors, comment négocier tout cela ? Eh bien, l’instinct initial, maintenant que les gros titres sur la guerre nucléaire sont lancés, est qu’il est peut-être temps de vendre… mais comme Art Cashin l’a si bien dit il y a quelque temps, « Ne pariez jamais sur la fin du monde, car cela n’arrive qu’une fois ».

Maintenant, grâce à l’administration Biden, cet événement « qui n’arrive qu’une fois dans une vie » est d’autant plus proche de se produire.

