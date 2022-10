Déclaration folle de Zelensky qui souhaiterait que l'OTAN effectue des frappes préventives sur la Russie

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky estime que "l'OTAN devrait empêcher la Russie d'utiliser des armes nucléaires".

"Des frappes préventives sont nécessaires pour qu'ils sachent ce qui les attend s'ils utilisent des armes nucléaires. Pas l'inverse, attendre les frappes nucléaires de la Russie et dire ensuite, 'oh, tu as fait ça, alors prends ça'", a-t-il déclaré. Jeudi, s'exprimant par liaison vidéo au groupe de réflexion australien, le Lowy Institute.

L'OTAN, a déclaré Zelensky, "devrait reconsidérer la manière dont elle utilise sa pression."

Source: Interfax Ukraine