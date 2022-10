Découverte d’extraits d’un catalogue astronomique perdu

Les vieux grimoires peuvent renfermer des secrets convoités, même par les esprits les plus cartésiens. A l’exemple de fragments d’un traité astronomique antique perdu depuis des siècles : le catalogue d’étoiles d’Hipparque. Rédigé entre -170 et -120 avant notre ère par l’astronome grec Hipparque, il s’agit de la plus ancienne tentative connue dans l’histoire de l’humanité de déterminer précisément les positions des étoiles fixes en leur associant des coordonnées numériques.

Ce texte n’était connu qu’au travers des écrits de Claude Ptolémée, un autre astronome antique ayant composé son propre catalogue près de 400 ans après Hipparque, jusqu’à maintenant. Des chercheurs du Centre Léon Robin de recherche sur la pensée antique (CNRS/Sorbonne Université) et leur collègue britannique de la Tyndale House à Cambridge viennent de déchiffrer les descriptions de quatre constellations venues du catalogue d’étoiles d’Hipparque.

Cette découverte provient du Codex Climaci Rescriptus , un ouvrage constitué de parchemins effacés et réutilisés pour réécrire par-dessus, également appelé palimpseste. Par le passé, ce Codex contenait un poème astronomique en grec ancien avec, parmi les éléments de commentaire de ce poème, des fragments du catalogue d’Hipparque. Ce texte effacé à l’époque médiévale a pu être révélé grâce à l’imagerie multispectrale réalisée sur le palimpseste par l’équipe de l’Early Manuscripts Electronic Library, du Lazarus Project et du Rochester Institute of Technology.

Les fragments du catalogue d’étoiles sont les plus anciens connus à ce jour et apportent des avancées majeures dans sa reconstruction. Ils permettent tout d’abord de réfuter une idée répandue, qui voudrait que le catalogue d'étoiles de Claude Ptolémée ne soit qu’une « copie » de celui d'Hipparque, car les observations des quatre constellations sont différentes. En outre, les données d’Hipparque sont vérifiées au degré près, ce qui rendrait son catalogue nettement plus précis que celui de Ptolémée, bien qu’il ait été composé plusieurs siècles avant.

Pour l’équipe de recherche, cette découverte majeure apporte un éclairage nouveau sur l’histoire de l’astronomie dans l’Antiquité, et sur les débuts de l’histoire des sciences. Surtout, elle illustre également la puissance des techniques de pointe, comme l’imagerie multispectrale, dont l’application à des palimpsestes illisibles pourrait sauver de l’oubli des textes de philosophie, de médecine ou d’horticulture disparus.