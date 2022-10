Découverte, preuves à l'appui, de la présence d’eau liquide sous la calotte polaire sud de Mars

Une équipe internationale de chercheurs dirigée par l’université de Cambridge a récemment obtenu la première preuve non basée sur des données radar de la présence d’eau liquide sous la calotte polaire sud de Mars.

LACS SOUS-GLACIAIRES MARTIENS

Comme la Terre, Mars possède d’épaisses calottes de glace d’eau au niveau de ses deux pôles, dont le volume combiné se révèle à peu près équivalent à celui de la calotte glaciaire du Groenland. Si ces gigantesques masses sont criblées de canaux et de lacs sous-glaciaires sur notre planète, on pensait jusqu’à récemment que celles de Mars étaient gelées jusqu’à leur lit en raison des températures beaucoup plus froides.

Présentée comme la preuve la plus solide à ce jour de la présence d’eau liquide sur Mars, la nouvelle étude a utilisé les mesures de la forme de la surface supérieure de la calotte glaciaire effectuées par les altimètres laser de différents engins spatiaux en orbite autour de la planète rouge pour identifier des modèles subtils concernant son épaisseur. Ces derniers se sont avérés correspondre de façon frappante aux prédictions des modèles informatiques concernant la façon dont une masse d’eau sous-glaciaire affecterait la surface.

Publiés dans la revue Nature Astronomy, ces travaux concordent avec les mesures antérieures du radar à pénétration de glace, qui avaient été interprétées à l’origine comme les signes d’une zone potentielle d’eau liquide sous la glace. « Les deux principaux éléments de preuve indiquant la présence de lacs sous-glaciaires sur Terre ont maintenant été trouvés sur Mars », souligne Frances Butcher, de l’université de Sheffield.