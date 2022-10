Déforestation massive, discrimination des peuples indigènes: Lula va-t-il remettre le pays sur Terre ?

Lula est de retour. L'ancien chef de l'Etat a remporté le second tour de l'élection présidentielle au Brésil avec 50,9% des suffrages face au président sortant d'extrême droite, Jair Bolsonaro (49,1%), selon des résultats officiels définitifs publiés dimanche 30 octobre par la commission électorale (lien en portugais), à l'issue du scrutin.

"Le Brésil a besoin de paix et d'unité", a déclaré Lula peu après l'annonce des résultats, lors d'un discours devant des supporters. Le président élu a affirmé que le Brésil était "de retour" sur la scène internationale et ne voulait plus être un "paria". Il a aussi souligné que "le Brésil et la planète ont besoin d'une Amazonie en vie". Le président sortant, Jair Bolsonaro, n'a de son côté pas partagé de réaction officielle. Durant la campagne, il avait à plusieurs reprises suggéré qu'il pourrait ne pas concéder une défaite.

Les messages de félicitations des dirigeants internationaux se sont multipliés dans la nuit. Emmanuel Macron a adressé dans deux tweets (l'un en français, l'autre en portugais) "toutes ses félicitations" au vainqueur. "Ensemble, nous allons unir nos forces pour relever les nombreux défis communs et renouer le lien d'amitié entre nos deux pays", a écrit le président français.