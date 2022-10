Dissimulé au public, l’ARNm du vaccin anti COVID-19 est désormais présent dans le lait maternel

Cette étude a été menée de février à octobre 2021 (initialement signalée comme allant de février à octobre 2020 ; nous y reviendrons dans un instant) et n’a porté que sur 11 femmes allaitantes, dont 5 ont reçu le vaccin de Moderna et 6 le vaccin de Pfizer. La comparaison a été faite entre leur lait maternel pré-vaccinal (le contrôle) et leur lait maternel post-vaccinal.

Une étude modeste mais révolutionnaire ( disponible ici ) a été publiée dans le Journal of the American Medical Association (JAMA) Pediatrics. Elle démontre que des traces d’ARNm du vaccin anti COVID-19 ont été retrouvées dans le lait maternel de femmes allaitantes une heure seulement après la vaccination .

Nous avons précédemment demandé si cette information était correcte, citant le « risque d’erreur de l’auteur » mais aussi la possibilité que l’étude ait été supprimée. Nous avons suggéré que la disponibilité des vaccins anti COVID-19 pour les essais non cliniques suggérait un calendrier plus tardif. Nous avons maintenant une réponse : l’étude a été menée de février à octobre 2021.

Cela signifie tout de même que les données datent de près d’un an. À l’heure où le public et les employés sont soumis à des obligations vaccinales injustifiées, il aurait été bon que les femmes enceintes connaissent les risques liés à ces piqûres. On ne peut s’empêcher de se demander si ce retard peut être attribué aux décisions institutionnelles et médicales de ne pas contribuer à l’hésitation vaccinale. Malheureusement, les délais de publication ont permis aux conclusions contraires d’études plus limitées de s’imposer et d’induire le public en erreur quant à l’absence d’ARNm du vaccin dans le lait maternel.

Les promesses de la FDA / des CDC / deBig Pharma

Il n’est pas surprenant que les résultats de cette étude jettent le doute sur les promesses faites par les responsables de la FDA et des CDC qui garantissaient que les vaccins étaient « sûrs et efficaces » pour les femmes enceintes. Ces promesses ont toujours été douteuses, car elles ne sont pas étayées par les affirmations des fabricants de vaccins eux-mêmes, qui affirmaient : Les données disponibles sur le COMIRNATY/SPIKEVAX administré aux femmes enceintes « sont insuffisantes pour informer des risques associés au vaccin pendant la grossesse. »

Il est établi depuis longtemps que Moderna et Pfizer sont moins convaincus que les CDC/FDA au sujet des études sur les rates enceintes :