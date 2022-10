Douze OVNI se téléportant filmés par l’équipage d’un avion en plein vol

Un vol de 12 sphères lumineuses ont été filmé depuis un avion de ligne près de la mer de Chine ! C’est au-dessus de l’Océan Pacifique, en Asie, qu’a été filmée cette spectaculaire vidéo depuis le cockpit d’un avion de ligne identifiée secteur ou ligne Hong Kong – Chine. Selon les informations disponibles, la scène se serait déroulée à plus de 11 000 mètres d’altitude et c’est l’un des membres de l’équipage qui aurait enregistré cette vidéo de 46 secondes.

Que nous montre cette vidéo inédite ? Neuf sphères lumineuses sont visibles au début de la vidéo, réparties sur trois lignes parallèles. Puis trois autres lumières apparaissent à l’extrémité des trois rangées sans que l’on puisse dire comment elles sont arrivées là. Enfin, les sphères de lumières s’estompent rapidement et « disparaissent » à intervalles réguliers. Dans les dernières secondes, plus aucune trace du phénomène n’est repérable car ce qui peut être assimilé à des vaisseaux, ces objets volants lumineux inconnus, disparaissent en semblant cette fois non plus se téléporter mais passer en mode invisible.

En regardant attentivement la vidéo, nous voyons que les vaisseaux, les sphères de lumière qui se trouvent dans les nuages disparaissent par téléportation… et à chaque fois que cela se produit, une sphère apparait dans la formation à l’extrémité de la ligne en formation. En conséquence, quand on connait le phénomène et les capacités des engins spatiaux avancés non humain ou humain (dans les programmes spatiaux secrets US, Russe ou Chinois par exemple), et dont de nombreux témoins ont parlé, on peut logiquement être amené à penser que les sphères se téléportent afin d’être toujours visible et qu’elles ont conscience d’être filmées.

Nous sommes clairement présent en face d’un phénomène intelligent, il n’y pas à douter de cela. De plus, la manière dont les sphères apparaissent disqualifie toute technologie humaine connues, y compris militaire (en dehors des engins issus des programmes spatiaux secrets dont on ne connait pas les capacités exactes).

Dans la vidéo, on peut entendre un pilote commenter avec stupéfaction ce spectacle : « Je ne sais pas du tout ce que c’est ! C’est carrément bizarre !! Il y a des trucs qui volent !!! » Avant de conclure par un laconique : « C’est parti… ».

source : Éveil Homme via Soleil Verseau