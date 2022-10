Énergie : même en cas d'hiver "normalement froid", les coupures ne pourront pas être évitées prévient EDF

La France ne pourra pas éviter des délestages massifs d'électricité en cas d'hiver normalement froid ou très froid, a déclaré jeudi Philippe Page le Mérour, secrétaire du comité social d'entreprise central d'EDF, estimant que les capacités d'effacement ne suffiront pas.





Impossible d'y échapper ? Alors qu'EDF pensait pouvoir tenir la cadence et fournir l'ensemble du pays en électricité si les Français faisaient de "petits gestes".



Mais ce jeudi 13 octobre en Conseil Social et Economique de l'entreprise, Philippe Page le Mérour, secrétaire du comité, a déclaré qu'il ne voyait pas comment il serait possible de fournir les Français sans coupures cet hiver.



En plus de dire que "les capacités d'effacement ne suffiront pas", ce dernier a affirmé que même en cas d'hiver "normalement froid", les coupures seront inévitables.



Jusqu'alors EDF redoutait cette hypothèse seulement en cas d'hiver "très froid". "Si nous avons un hiver normalement froid, ou très froid, nous ne pourrons pas nous passer de délestage", a-t-il ainsi déclaré.







Cette déclaration intervient alors que la branche CGT dans le secteur des mines et de l'énergie, la FNME, a annoncé mercredi une grève affectant huit réacteurs nucléaires d'EDF en soutien aux grévistes des raffineries et des dépôts de carburant.



Le mouvement concerne trois réacteurs à Cruas (Ardèche), deux à Cattenom (Moselle) comme à Tricastin (Drôme) et un à Bugey (Ain) et la FNME a précisé qu'il n'avait pas d'impact sur l'alimentation électrique des réacteurs en activité.



