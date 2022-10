La Chine interrompt ses ventes de gaz naturel liquéfié (GNL) à l’Europe

Selon The Economic Times – La Chine a demandé à ses importateurs publics de gaz de cesser de revendre du gaz naturel liquéfié (GNL) à des acheteurs en Europe et en Asie, alors qu’elle cherche à assurer son propre approvisionnement pour la saison hivernale, a rapporté Bloomberg News lundi.

La Commission nationale chinoise du développement et de la réforme a demandé à PetroChina Co, Sinopec et Cnooc Ltd de conserver les cargaisons hivernales pour un usage domestique, selon le rapport, citant des personnes proches du dossier.

Lundi, les autorités chinoises ont déclaré que le pays augmenterait considérablement sa capacité d’approvisionnement énergétique domestique et sa capacité de réserve pour les produits de base clés, réitérant une politique d’approvisionnement et de stabilisation des prix des matières premières.

Traduction Le Média en 4-4-2.