La « Force Ahmad » tchétchène

Le président de la République russe de Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, a rendu publique une vidéo de la « Force Ahmad », le fer de lance de ses troupes. En outre, il a assuré disposer de 70 000 hommes en réserve.

Les bataillons tchétchènes se battent en Ukraine, directement sous les ordres des présidents Kadyrov et Poutine, et non pas sous celles du ministère russe de la Défense.

Traditionnellement les Tchétchènes étaient les principaux soldats des armées tsaristes et soviétiques. Il s’agit de combattants musulmans pour la Sainte Russie. Un des enjeux des deux guerres de Tchétchénie était d’en priver la Russie. Manifestement, Kadyrov est parvenu à restaurer leur rôle.