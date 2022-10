La maladie d’Alzheimer pourrait finalement ne pas être une maladie du cerveau

Depuis des années, les chercheurs se concentrent sur l’élaboration d’un remède contre l’Alzheimer. Leur priorité est de découvrir un remède pouvant empêcher la formation d’amas sans endommager le cerveau. Des études se sont portées sur la bêta-amyloïde. Dans l’une d’elles, les chercheurs n’ont pas pris en considération les autres théories et se sont concentrés sur la bêta-amyloïde. De ce fait, le laboratoire du Krembil Brain Institute, qui fait partie du Réseau universitaire de santé de Toronto, a avancé une nouvelle théorie sur cette maladie.

D’après les chercheurs, la maladie d’Alzheimer ne serait pas une maladie du cerveau. En effet, ils ont émis cette hypothèse à partir des 30 dernières années de recherche. Les experts du laboratoire affirment donc que cette maladie serait due aux troubles du système immunitaire dans le cerveau. En effet, chaque organe de notre corps est composé d’un système immunitaire qui l’aide à réparer les blessures et combattre les cellules étrangères. Cela se produit également dans le cerveau lorsque des bactéries ou une blessure surviennent dans le système nerveux.

Diverses théories sur l’origine d’Alzheimer font surface

Les recherches ont aussi suggéré que la bêta-amyloïde serait une protéine d’origine normale produite par le système immunitaire du cerveau. En effet, lorsque des bactéries entrent en contact avec le cerveau, la bêta-amyloïde passe à l’action. Mais en raison de la similitude entre les molécules de graisse qui composent la membrane des bactéries et la membrane des cellules cérébrales, la protéine n’arrive pas à faire la différence entre les bactéries et les cellules cérébrales. De ce fait, la protéine attaque les cellules au lieu des bactéries, causant ainsi la perte progressive des cellules cérébrales. Il faut savoir que cette perte cause la démence.

La protéine bêta-amyloïde serait donc à l’origine d’une attaque mal dirigée du système immunitaire dans le cerveau. C’est pourquoi la maladie d’Alzheimer serait considérée comme maladie auto-immune. Malgré cela, les médicaments traditionnels utilisés pour le traitement des maladies auto-immunes ne fonctionnent pas sur l’Alzheimer. Une autre recherche affirme que l’Alzheimer serait causé par de minuscules structures cellulaires appelées mitochondries. En effet, les mitochondries ne sont rien d’autre que les convertisseurs d’oxygène et des glucoses alimentaires en énergie. C’est cette énergie qui va alimenter la mémoire et la réflexion. D’autres suggèrent que la maladie serait causée par une manipulation anormale des métaux essentiels dans le cerveau qui sont le zinc, le cuivre et même le fer.

