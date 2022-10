La Nasa dévoile des images impressionnantes du plus grand nouveau cratère observé sur Mars en 16 ans (vidéo)

Des scientifiques de la Nasa dévoilent des images du "plus grand nouveau cratère d'impact" observé sur Mars au cours des 16 années de la mission Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). "Sur cette image HiRISE, il est immédiatement clair qu'il s'agit du plus gros nouveau cratère que nous ayons jamais vu. Il fait environ 150 mètres de large, soit environ deux pâtés de maisons. Et même si des météorites frappent la planète en permanence, ce cratère est plus de dix fois plus grand que les nouveaux cratères typiques que nous voyons se former sur Mars", détaille Ingrid Daubar, de la mission InSight.