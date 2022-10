Selon le chef du Kremlin Vladimir Poutine , la Russie veut rendre ses documents d'archives sur la Seconde Guerre mondiale accessibles au grand public. Un centre dédié ainsi qu'un site Web devraient à l'avenir lutter contre les tentatives de falsification de l'histoire, a déclaré Poutine samedi dernier, à Saint-Pétersbourg.

Le président a commémoré l'anniversaire du blocus de Leningrad et a rencontré des anciens combattants. La Wehrmacht allemande avait assiégé Leningrad (Saint-Pétersbourg) de 1941 à 1944 pendant la Seconde Guerre mondiale.

"Nous allons faire taire ceux qui essaient de réécrire l'histoire (...) et rabaisser nos pères et nos grands-pères, nos héros qui sont morts pour protéger leurs foyers et pratiquement le monde entier de la peste brune", a déclaré Poutine, selon l'agence étatique. Tass.

Le chef du Kremlin a déclaré que certains responsables à l'étranger ne pouvaient pas garder une posture « de la honte », eux qui calomnient le rôle de l'Union soviétique dans la libération du fascisme hitlérien.

Néanmoins, tout ne sera pas disponible, la propagande sauve :

"Quiconque croit que les archives seront entièrement ouvertes sera déçu. Seuls les documents qui peuvent être utilisés pour l'épopée héroïque nationale devront être publiés", assurent un responsable.

Vladimir Poutine a également fait l'éloge de l'État d'Israël



La Russie célébrera ce dimanche le 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale et de la victoire de l'Union soviétique. Un grand défilé militaire sera organisé le 9 mai à Moscou. Poutine a également annoncé un paiement unique de 75 000 roubles (1 100 euros) pour tous les anciens combattants. Lors de sa prise de parole, il a également félicité l'État d'Israël pour avoir soutenu la mémoire de l'Holocauste - le génocide des Juifs.

Source Tagspiegel - traduction Alexander Doyle pour WikiStrike