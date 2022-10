Le club des aviateurs nucléaires de l'Otan se retrouve pour deux semaines en Belgique

Le club des aviateurs de l'Otan chargés d'une mission nucléaire entame lundi, au départ de la base aérienne de Kleine-Brogel (Limbourg), un exercice "de dissuasion" de routine impliquant une soixantaine d'avions de divers types - dont des bombardiers stratégiques B-52 Stratofortress américains - mais qui intervient dans un contexte de tensions avec la Russie en raison de l'invasion de l'Ukraine.

Dans un souci inédit de transparence, l'Otan a confirmé vendredi, dans un communiqué, la tenue de cet exercice baptisé "Steadfast Noon". Elle avait déjà été évoquée par son secrétaire général, le Norvégien Jens Stoltenberg, et par la ministre de la Défense du pays hôte, la Belge Ludivine Dedonder.

Selon l'Alliance atlantique, les forces aériennes de l'Otan entraîneront leurs capacités de dissuasion nucléaire, avec la participation de dizaines d'avions au-dessus de l'Europe du nord-ouest entre le 17 et le 30 octobre. L'exercice est présenté par l'Otan comme une "activité d'entraînement de routine et récurrente" et n'est lié "à aucun événement mondial actuel".