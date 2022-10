Le gaz commence à être acheminé vers la Pologne via le nouveau gazoduc de la mer Baltique depuis la Norvège

Le gaz naturel a commencé à être acheminé vers la Pologne par le nouveau gazoduc Baltic Pipe depuis la Norvège via la mer Baltique le matin du 1er octobre, a déclaré l’opérateur polonais de gazoducs Gaz-System.

« Les promesses faites il y a plus de six ans ont été tenues », a déclaré Gaz-System, selon une traduction de sa déclaration du 1er octobre.

Le gaz a commencé à circuler à 6 h 10 le 1er octobre via le gazoduc Baltic Pipe, et les nominations – ou demandes d’envoi de gaz par le gazoduc – ont totalisé 62,4 millions de kilowattheures (kwh), a ajouté la société.

« C’est un moment historique, que nous attendions depuis de nombreuses années », a déclaré Anna Moskwa, ministre polonaise du climat et de l’environnement, dans un communiqué.

Le gazoduc est au cœur de la stratégie adoptée de longue date par la Pologne pour diversifier ses approvisionnements en gaz en dehors de la Russie.

La construction du réseau de gazoducs de la Baltique, d’une capacité annuelle de 10 milliards de mètres cubes, a repris en mars après une interruption de 33 mois due à des préoccupations environnementales.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie à la fin du mois de février a non seulement contraint les pays européens à repenser leur dépendance à l’égard de l’énergie russe, mais a également donné un nouvel élan à l’achèvement de la construction du gazoduc de la Baltique, qui relie la Pologne aux champs gaziers norvégiens.

La construction du gazoduc a été achevée le 27 septembre, le président polonais Andrzej Duda l’ayant qualifié de « l’un des jours les plus importants depuis 1989 », en référence au renversement du communisme dans ce pays d’Europe de l’Est.

« C’est un grand jour. Un grand jour pour la Pologne, pour le Danemark, la Norvège et l’ensemble de l’Union européenne. C’est un grand jour pour notre partie de l’Europe, pour la construction de la sécurité, de la paix, et pour le renforcement de notre souveraineté », a-t-il déclaré, selon le Bureau du Président.

Mme Moskwa a déclaré dans un communiqué qu’en diversifiant ses approvisionnements en gaz, la Pologne était devenue « sûre sur le plan énergétique » et que l’achèvement du Baltic Pipe était un symbole de la « souveraineté énergétique » de la Pologne.

La Russie a interrompu l’approvisionnement en gaz de la Pologne en avril lorsque celle-ci a refusé de payer en roubles.

Baltic Pipe a été officiellement inauguré un jour après la détection de fuites dans les gazoducs sous-marins Nord Stream reliant la Russie à l’Europe.

En début de semaine, des chercheurs des agences de sismologie du Danemark et de la Suède ont constaté que les dommages causés aux gazoducs Nord Stream étaient très probablement dus à des explosions et ont écarté la possibilité de causes naturelles.

Selon les données publiées par une équipe de sismologues, les explosions se sont produites à proximité de l’emplacement des pipelines. Les agences sismiques danoise et suédoise ont détecté les explosions présumées le 26 septembre.

Traduction de The Epoch Times par Aube Digitale