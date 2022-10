Le PDG de Pfizer a encouragé l’injection de son vaccin dès septembre 2020, sans données fiables

Alors que les études précipitées de leur vaccin anti-Covid étaient loin d’être terminées et que l’efficacité et la sûreté de leur produit n’étaient pas évaluées, Albert Bourla, le PDG de Pfizer, faisait preuve d’un excès d’optimisme mensonger et de prosélytisme pour inviter les futurs vaccinés à ne pas devenir « les maillons faibles de la transmission ».

Pourtant, le 10 octobre 2022, Janine Small, la porte-parole de Pfizer, déclarait devant le Parlement européen qu’aucune étude n’avait été faite sur la transmissibilité du virus avant la mise sur le marché de leur vaccin.



◆ Un lapsus révélateur ?



Le 8 septembre 2020, Albert Bourla, le patron de Pfizer, était interviewé par CBC News. Il est « amusant » de noter tout d’abord son lapsus en début d’interview lorsqu’il déclare « le seul rival est le vaccin », avant de se reprendre immédiatement pour remplacer le mot « vaccin » par « virus ».

◆ Un discours pompeux sans argument scientifique

Quand la journaliste demande à Albert Bourla ce qu’il aurait envie de répondre aux Américains qui ont déclaré dans un sondage qu’ils ne se feront jamais vacciner ou qui pensent que sortir un vaccin aussi vite est précipité, il invoque tout d’abord l’existence du laboratoire depuis 171 ans, comme si ce fait suffisait à prouver qu’on puisse leur faire confiance : « Je comprends leurs inquiétudes, car il y a tellement de confusion pendant cette crise de la Covid. Personne ne sait qui croire et quoi croire. Cependant, ils doivent savoir que Pfizer fabrique des médicaments depuis 171 ans. Nous avons été fondés à Brooklyn il y a 171 ans. Et nous avons l’intention d’honorer notre histoire et d’apporter au monde un vaccin qui a été prouvé comme étant sûr et efficace. »

M. Bourla a évidemment évité de mettre en avant toutes les casseroles judiciaires et les méfaits commis par sa société pendant toutes ces années.