Les aliments ultra-transformés à l'origine de risques accrus de cancer du côlon et de morts prématurés

Les aliments ultra-transformés sont mauvais pour notre santé. Pourtant, les supermarchés en sont bondés. Les aliments ultra-transformés représentent plus de 50 % des calories consommées aux États-Unis et au Royaume-Uni. Ce type de nourriture est partout, notamment dans les céréales sucrées et même dans les fast-foods avec les hamburgers. Pourtant, ils sont mauvais pour notre santé. Bien qu’ils soient savoureux, ils sont hyper-caloriques et n’apportent aucune valeur nutritionnelle à notre corps même si on en consomme une grosse quantité.

Les aliments ultra-transformés sont nocifs pour notre santé

Ces aliments passent par un processus complexe lors de leur transformation. C’est à ce moment qu’ils perdent des avantages nutritionnels. En effet, une grande partie des fibres, des vitamines et des minéraux présents dans les produits sont détruits lors de la transformation. Afin d’en savoir plus sur les effets néfastes des aliments ultra-transformés, deux études ont été menées. L’une en Italie et l’autre aux États-Unis.

La première étude a regroupé environ 20.000 adultes italiens en bonne santé. La plupart d’entre eux consommaient beaucoup d’aliments ultra-transformés et ces derniers risquaient de mourir prématurément. Tandis que la seconde étude s’est portée sur 50.000 professionnels de la santé de sexe masculin venant des États-Unis qui affirment que manger beaucoup d’aliments ultra-transformés serait lié à un risque accru de cancer du côlon.

D’autres études suggèrent que, lors de leur transformation, ces aliments sont accompagnés par d’autres éléments. Ce sont ces derniers qui les rendent aussi toxiques. Si l’on se réfère à l’étude italienne, les personnes qui en ont consommé présentaient des inflammations. À savoir qu’une inflammation survient lorsque notre corps est blessé ou encore lorsqu’il y a la présence d’une bactérie. Les aliments ultra-transformés contiennent des émulsifiants, un composant qui déclenche une inflammation. Par la suite, cette inflammation persiste lorsque notre corps est soumis à certaines conditions comme le diabète, les maladies cardiaques, la démence et même le cancer. Les chercheurs ont également ajouté qu’elle cause aussi le cancer du côlon.

Ce ne sont pas seulement les aliments qui posent problème, mais aussi leur conditionnement. En effet, les toxines présentes dans les emballages alimentaires peuvent aussi provoquer divers effets indésirables tels que l’altération de la fonction rénale. Si une personne est exposée sur une longue période, cela risque de la rendre plus vulnérable aux maladies. Les aliments ultra-transformés sont aussi partout, ce qui empêche beaucoup de personnes de les distinguer des produits bio. Il est donc conseillé de bien vérifier l’étiquette et de se renseigner sur les valeurs nutritionnelles des produits. Pour adopter un régime sain, il faut opter pour les aliments riches en végétaux avec une faible teneur en graisses.