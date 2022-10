Les complotistes avaient raison : Dès le 15 octobre, Enedis pourra couper votre ballon d’eau chaude (grâce à Linky) ?

A partir du 15 octobre, Enedis va pouvoir couper à distance votre cumulus et vous n’allez sûrement même pas vous en rendre compte. Explications.

Pour éviter la panne cet hiver, les pouvoirs publics cherchent tous les moyens pour aplanir les fameux pics de consommation: ces moments de la journée où les Français sont très nombreux à allumer plaques électriques, téléviseurs, lumières, chauffages…

L’un des principaux pics de consommation de la journée est entre midi et 14h, à l’heure du déjeuner. Pour faire des économies, RTE et les pouvoirs publics ont donc demandé à Enedis d’utiliser le compteur connecté Linky pour « débrancher » le maximum de ballons d’eau chaude du réseau à cet horaire, comme l’a repéré UFC-Que Choisir.

En clair, à partir du 15 octobre et jusqu’au 15 avril, les clients qui bénéficient d’un tarif heures pleines/heures creuses verront leur cumulus en activité la nuit seulement, et plus durant la journée.

Cette suspension temporaire « permettra d’économiser l’équivalent de 2,5 GW à 12h30 et de 1 GW à 13h », nous explique Enedis.

• Qui est concerné?

La mise en place de cet éco-geste concerne 4,3 millions de clients en France. Il s’appuie sur le compteur Linky. Sont concernés des clients particuliers, professionnels et des collectivités locales ayant souscrit une puissance inférieure ou égale à 36 kVA et ayant choisi un abonnement « heures pleines/heures creuses » auprès de leur fournisseur d’électricité. Ils bénéficient alors de 8 heures creuses et de 16 heures pleines par jour, avec des tarifs différenciés (plus intéressants en heures creuses). Les 8 heures creuses sont concentrées uniquement pendant les heures de nuit entre 20h et 8h pour environ 60% des clients ou réparties entre 12h et 17h d’une part et 20h et 8h d’autre part pour environ 40% des clients.

Ce sont donc les 4,3 millions de clients en France qui bénéficient d’heures creuses entre midi et 14h et qui rechargent leur chauffe-eau durant ces heures qui sont directement concernés.

• Qu’est-ce que cela change pour mon chauffe-eau?

Si votre cumulus est programmé pour se chauffer la nuit, cela ne va strictement rien changer. Si vous l’avez programmé pour qu’il chauffe également la journée, durant ces fameuses heures creuses du midi, il sera automatiquement « débranché » sans que vous n’ayez rien à faire.

Linky ne peut en effet pas détecter quel type d’appareil est en activité dans la maison: impossible pour lui de faire la différence entre une télévision ou un ordinateur. Mais il peut déconnecter « le signal d’enclenchement automatique pour les usages électriques pilotés », nous explique Enedis. Dans les faits, les chauffe-eau.

Pour la plupart des clients, la mesure sera totalement indolore, sauf bien sûr s’ils sont de très gros consommateurs d’eau chaude en pleine journée.

• Est-ce que cela change mes heures creuses?

En dehors du chauffe-eau, rien ne va changer. Si vous bénéficiez dans votre contrat d’heures creuses en 12h et 14h, cela sera toujours le cas. Si vous allumez la télévision ou le chauffage à ces horaires, vous serez facturés comme d’habitude.