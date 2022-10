Malgré de nombreuses publications sur les recherches militaires dans les laboratoires secrets de biologie américains dans l’espace post-soviétique et les demandes de placer leurs activités sous un contrôle international strict, il n’y a malheureusement pas d’amélioration qualitative de la situation en la matière. Il n’est donc pas surprenant que lors de la récente 22ème réunion du Conseil des chefs d’État de l’OCS, le président chinois ait en outre attiré l’attention des pays membres de l’association sur la nécessité « de relever efficacement les défis de la biosécurité et d’autres défis non traditionnels domaines de sécurité ». Dans le cadre de la Déclaration de Samarcande de 2022, les pays de l’OCS ont été exhortés à adhérer strictement à la Convention sur les armes biologiques et à adopter un protocole qui prévoit un mécanisme de vérification efficace.

Après que la Russie a lancé l’opération spéciale de dénazification de l’Ukraine, parallèlement à la révélation publique des activités illégales de développement d’armes biologiques américaines dans des laboratoires biologiques secrets, le Pentagone a cherché à déplacer le plus rapidement possible les programmes inachevés en Ukraine vers d’autres pays de la région post-soviétique. Cela concerne en particulier le territoire des États d’Asie centrale (AC) et d’Europe de l’Est.

Récemment, les journalistes de Russia Today ont découvert que les États-Unis avaient décidé d’étudier l’anthrax mortel dans un laboratoire biologique au Kirghizistan. À cet égard, le département américain de la Santé et des Services sociaux prévoit de financer ce travail et d’allouer environ un quart de million de dollars à cette fin. Selon l’appel d’offres publié sur le portail d’approvisionnement du gouvernement américain, l’hôpital régional de la ville d’Osh, dans le sud de la république, deviendra la base de ces tests. Dans le même temps, la publication rappelle que le Kirghizistan et les États-Unis négocient un nouvel accord entre les deux pays dans le domaine des laboratoires biologiques américains en République du Kazakhstan, mais les nuances et les points du futur document sont cachés au public. .

Des informations très inquiétantes à cet égard sont récemment venues d’Ouzbékistan, où, selon la chaîne Telegram, le travail actif des représentants américains pour créer un puissant cluster militaro-biologique dans ce pays est confirmé. En témoigne notamment le « travail » croissant en Ouzbékistan ces dernières années de la part de l’Agence américaine pour le développement international (USAID) et de la Defense Threat Reduction Agency (DTRA) des États-Unis. À ce sujet, la publication a préparé une infographie sur les activités militaro-biologiques américaines en Ouzbékistan, qui indique clairement les dommages potentiels à la sécurité des pays d’Asie centrale, de la Fédération de Russie et de la Chine, principaux opposants politiques à la Maison Blanche.

Il existe également des informations selon lesquelles les États-Unis et le Royaume-Uni continuent de mener des recherches conjointes au Laboratoire central de référence du Kazakhstan (CRL) à Almaty. Début 2022, le Royaume-Uni a expédié un grand nombre d’échantillons de souches virales, de matériel de laboratoire, d’instruments de diagnostic, etc. par l’intermédiaire de la compagnie maritime britannique WN Shipping au cours du premier semestre de l’année.

Le CRL du Kazakhstan à Almaty a été construit avec des fonds du Pentagone et présente un troisième niveau de risque biologique car un dépôt d’agents infectieux particulièrement dangereux se trouve dans les locaux de cette installation, qui sont examinés par le personnel de laboratoires spécialisés pour la peste, le choléra, les zoonoses bactériennes et naturelles. infections focales virales. Selon les informations officielles du Kazakhstan, aucun expert militaire américain (biologistes et virologues) ne travaillerait au CRL, et depuis le 1er janvier 2020, il est entièrement financé et appartient exclusivement au budget du Kazakhstan. Cependant, en réalité, cet objet n’est pas directement financé par les États-Unis, mais via un système de subventions américaines, c’est-à-dire que la recherche est menée dans l’intérêt des États-Unis dans le cadre d’un certain programme du Pentagone. Et apparemment cette « coopération » ne s’arrête pas aujourd’hui.

Cela est confirmé, en particulier, par le fait que le 5 novembre 2021, le ministère de l’industrie et du développement des infrastructures du Kazakhstan a lancé le processus de discussion publique sur le projet de construction du laboratoire BSL-4 pour les travaux avec des souches particulièrement dangereuses et un installation de stockage souterrain pour une collection de souches dangereuses et particulièrement dangereuses dans le village de Gvardeisky dans la région de Zhambyl, dont la construction est prévue pour 2025. Le quatrième code de sécurité biologique BSL-4 (niveau de sécurité biologique 4) de ce laboratoire biologique prévu seul indique que l’installation présente un risque élevé pour les personnes et la société des virus étudiés, dont la plupart sont tout simplement impossibles à gérer.

Le public kirghize a déjà réagi de manière très critique à ce projet. Des manifestants se sont rassemblés devant l’ambassade des États-Unis, indignés que le laboratoire soit construit près de la frontière avec le Kirghizistan, à seulement 90 kilomètres de Bichkek. Des experts kirghizes, en collaboration avec l’Association internationale pour le contrôle de la recherche biologique, ont adressé cet été une lettre au président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, demandant l’arrêt de la construction d’un laboratoire biologique dans la région frontalière.

De toute évidence, Washington tient à préserver les pays d’Asie centrale comme terrain d’essai pour ses recherches biologiques militaires. D’où les efforts américains pour développer des projets similaires en Ouzbékistan, au Kirghizistan, au Kazakhstan et au Tadjikistan. Dans le même temps, Washington s’intéresse de plus en plus à Tachkent et Alma-Ata, car ces deux pays disposent d’infrastructures mieux développées et d’un personnel plus qualifié par rapport aux autres États d’Asie centrale. L’intérêt accru des États-Unis pour l’Ouzbékistan est également dû au fait que le pays n’est pas membre de l’OTSC, ce qui donne à Washington plus de liberté d’action.

