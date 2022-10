Les monnaies numériques des banques centrales permettraient aux gouvernements de contrôler les dépenses des citoyens : Aveu d’un fonctionnaire du FMI

« Une CBDC peut permettre aux agences gouvernementales et aux acteurs du secteur privé de programmer, de créer des contrats intelligents, pour permettre des fonctions politiques ciblées », a expliqué Li.

S’exprimant lors de l’assemblée annuelle du FMI et de la Banque mondiale le 15 octobre, le directeur général adjoint Bo Li a déclaré qu’une CBDC pourrait améliorer « l’inclusion financière » grâce à sa programmabilité.

« En programmant les CBDC, cet argent peut être précisément ciblé pour savoir quel type de personnes peut posséder [les CBDC] et pour quel type d’utilisation cet argent peut être utilisé, par exemple pour la nourriture. »

Li, qui a pris ses fonctions de directeur général adjoint du FMI le 23 août 2021, a ajouté qu’en permettant au gouvernement de cibler précisément ce dont les gens ont besoin, cela permettra audit gouvernement « d’améliorer l’inclusion financière ».

Cependant, ses commentaires n’ont pas tardé à susciter une réaction de la part des experts, notamment Nick Anthony, analyste politique au Center for Monetary and Financial Alternatives du Cato Institute.

Anthony a écrit sur Twitter que les commentaires de l’exécutif du FMI révélaient comment une CBDC « permettrait au gouvernement de contrôler précisément ce à quoi les gens peuvent et ne peuvent pas dépenser leur argent. »

Avant de rejoindre le FMI, Li a travaillé pendant de nombreuses années à la Banque populaire de Chine, selon le site officiel du FMI.

« Je ne vois pas comment les Américains pourraient vouloir cela »

Dans un post de suivi sur Twitter, Anthony a cité un commentaire fait par Neel Kashkari, président de la Banque de la Réserve fédérale de Minneapolis, écrivant :

« Je peux voir comment la Chine est pour cela. Je ne vois pas comment les Américains voudraient cela ».

Anthony a également noté que « les gouvernements ont l’habitude d’utiliser ces outils à mauvais escient », citant la décision du Premier ministre canadien Justin Trudeau de geler les comptes bancaires des manifestants contre l’obligation de vaccination contre le COVID-19 plus tôt cette année.

Selon un rapport de mai (pdf) de la Banque des règlements internationaux (BRI), près de 90 % des banques centrales nationales prévoient de lancer leur propre CBDC pour la rendre accessible au grand public.

Cela inclut les États-Unis, où Washington étudie actuellement les possibilités d’émettre une telle monnaie numérique, les responsables citant une série d’avantages présumés, tels que des transactions efficaces et peu coûteuses, la stimulation de la croissance économique et un meilleur accès au système financier.

Toutefois, les critiques craignent que les CBDC n’accroissent le contrôle du gouvernement sur l’argent, qui pourrait être utilisé comme un outil de discrimination financière, tout en assurant le suivi des achats et en restreignant l’accès aux fonds, ce qui irait à l’encontre de la décentralisation, qui est l’un des principaux avantages de l’adoption des crypto-monnaies.

Agustin Carstens, directeur général de la Banque des règlements internationaux (BRI), a noté en 2021 que les banques centrales auraient « un contrôle absolu sur les règles et réglementations qui détermineront l’utilisation de cette expression de la responsabilité de la banque centrale, puis disposeront également de la technologie pour la faire respecter. »

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a également déclaré le mois dernier qu’une CBDC ne serait pas anonyme et serait vérifiée par l’identité, ce qui signifie que les détails concernant les transactions d’une CBDC seraient publics.

La Banque centrale européenne (BCE) a réitéré les remarques de Powell lors du même événement de la Banque de France le 27 septembre, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, déclarant : « Il n’y aurait pas d’anonymat complet comme c’est le cas avec … les billets de banque ».

Christine Lagarde a toutefois ajouté qu' »il y aurait un niveau limité de divulgation et certainement pas au niveau de la banque centrale. »

Traduction de The Epoch Times par Aube Digitale